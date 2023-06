Keren! IPB Masuk Jajaran Top 10 Dunia di 3 Indikator SDGs Versi THE Impact Ranking 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: IPB University berhasil masuk dalam jajaran perguruan tinggi top 10 dunia yang memberikan kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ( SDGs ). Capaian itu berdasarkan pemeringkatan oleh Times Higher Education ( THE ) Impact Ranking 2023."Apresiasi untuk segenap warga IPB University yang telah berkontribusi atas capaian dalam THE University Impact Ranking ini, " ujar Rektor IPB University, Arif Satria, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.IPB tercatat masuk dalam jajaran top 10 dunia pada tiga tujuan SDGs, yakni SDG 8 (Decent work and Economic growth) menempati peringkat 1 dunia, SDG-1 (no poverty) pada peringkat kesembilan dunia dan SDG-2 (zero hunger) menempati peringkat ke-10 dunia.Tahun ini, secara keseluruhan SDGs IPB memperoleh skor 88,1 dari skor maksimal 100. Perolehan skor ini meningkat dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 83,7 dari 100.Perolehan skor ini menempatkan IPB pada posisi 101-200 dunia untuk penilaian keseluruhan 17 SDGs dari 1.591 institusi pendidikan tinggi yang berpartisipasi. IPB mampu bertahan dari posisi tahun lalu yang juga menempati peringkat 101-200 dari 1.406 institusi yang berpartisipasi pada 2022.Pada tingkat nasional, IPB University menempati peringkat ke-1 nasional pada SDGs-8 (Decent work and Economic growth), SDGs-12 (responsible consumption and production), SDGs-14 (life below water), dan SDGs-15 (life on land). Peringkat ke-2 pada SDGs-2 (zero hunger), SDGs-5 (gender equality), dan SDGs-6 (clean water and sanitation), serta Peringkat ke-3 untuk SDGs-13 (climate action), SDGs-16 (peace, juctice, and strong institution), dan SDGs-17 (partnership for the goals).Wakil Rektor IPB University Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni, Iskandar Zulkarnaen Siregar mengatakan hasil pemeringkatan THE Impact rangking ini semakin mendorong sivitas akademika IPB melakukan kegiatan-kegiatan Tri Dharma yang bermanfaat bagi masyarakat. "Semakin mendorong research for impact yang betul-betul berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan," ujar dia.Dia mengatakan capaian IPB University pada pilar Decent work and Economic growth (SDGs-8) menegaskan pengakuan terhadap kontribusi IPB dalam memajukan perekonomian bangsa. "Kontribusi berbagai inovasi IPB bertujuan erat dengan kemajuan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan," tutur dia.THE merupakan satu-satunya lembaga pemeringkatan yang mengukur kontribusi perguruan tinggi di dunia berdasarkan 17 tujuan SDGs. Penilaian dilakukan terhadap empat aspek, yaitu penelitian (dilihat dari publikasi terindeks Scopus), operasional atau tata kelola kampus, pengabdian masyarakat, dan pengajaran.Pentingnya peran perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs terlihat dengan terus meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada THE University Impact Ranking setiap tahun. Tahun ini, perguruan tinggi yang berpartisipasi meningkat sekitar 17 persen dibandingkan dengan tahun lalu.