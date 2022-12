Erina Gudono Istri Kaesang: Awardee 6 Beasiswa Top dan Jebolan Ivy League

Profil Erina Gudono





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beasiswa GenBI Bank Indonesia Beasiswa XL Future Leaders Beasiswa Astra International Beasiswa Young Leaders for Indonesia Foundation Beasiswa Summer School Showa Women’s University Beasiswa LPDP

Sejak 2016, Erina kehilangan sosok ayah

Borong 15 penghargaan bergengsi nasional dan internasional

Top 11 Puteri Indonesia Juara 1 Puteri Indonesia DI Yogyakarta Diajeng 1 Sleman, DI Yogyajkarta Duta Wisata Indonesia (1st position of Youth Ambassador) Intelejensia Award Duta Pariwisata Yogyakarta Most Social Spirited Scholars Award 2nd Runner Up Eureca Business Plan Competition, Prasetya Mulya 1st Winner National Business Plan Competition UMY 1st Winner Marketing Competition IPB 1st Winner National Marketing Plan Competition IPB-GOERS Best Group Idea Presentation XL Future Leaders Challenge 1st Winner National Case Competition, Universitas Udayana, Bali 1st Runner Up National Tourism Case Competition, Padjajaran University 2nd Runner Up International Gadjah Mada Business Case Competition Best Group Award in Business Project dari Showa University International Program

Sempat menjalankan pendidikan di Jepang

Berpartisipasi dalam Summer School di Hongkong dan MUN di Amerika Serikat

Rajin berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat/volunteer

Community Volunteer – Kisah-Kasih Organization Coordinator – Save Street Children Indonesia Team Member – Global Peace Foundation Educator Volunteer – Project Child Founder Takesbook Indonesia.

(REN)

Jakarta: Putra bungsu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Kaesang Pangarep , resmi menikah dengan Erina Gudono. Pernikahan ini membuat perbincangan masyarkat.Pesta pernikahan yang diadakan pada Sabtu-Minggu, 11-12 Desember 2022 itu sangat meriah dan dihadiri ribuan tamu undangan. Banyak orang sudah mengenal latar belakang Kaesang.Sobat Medcom mungkin juga bertanya-tanya soal sosok Erina Gudono. Daripada kalian semakin penasaran, yuk intip profil singkat Erina Gudono, perempuan cantik dan pintar yang berhasil mencuri hati putra bungsu Presiden Joko Widodo, melansir dari Instagram @kobieducation:Tidak hanya memiliki paras rupawan, perempuan kelahiran 11 Desember 1996 ini ternyata menyimpan segudang prestasi, lho! Erina Sofia Gudono menjalani pendidikan S1-nya pada 2018 di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Administrasi dan Manajemen Bisnis. Kemudian, ia berhasil menyandang gelar S2-nya dari salah satu kampus prestigious dunia, Columbia University (bagian dari Ivy League) dengan jurusan Master of Public Administration dan Master of Social Work, Columbia University, Amerika Serikat.Lebih lanjut, Erina Gudono juga pernah menyabet sejumlah beasiswa, yakni:Wah, keren banget ya!Pada pertengahan 2016, Erina harus kehilangan sosok ayahnya. Erina merupakan putri dari Alm. Prof. Dr. Gudono, MBA, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM. kehilangan sosok berharga dalam hidupnya tidak mematahkan semangatnya, namun justru mendorong Erina terus berprestasi bagi negeri ini.Patut diacungkan jempol! Di tengah kesibukannya di perkuliahan, ia masih aktif dalam berbagai kegiatan yang berhasil membawanya memborong berbagai penghargaan bergengsi. Berikut, di antaranya:Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Erina Gudono terpilih sebagai salah satu mahasiswa yang meraih beasiswa pertukaran pelajar ke institusi di Jepang, Showa Women’s University pada 2018. Di sana, ia berhasil mendapatkan penghargaan Best Group Award in Business Project Showa University in Business Project Showa University International Program, Tokyo, Jepang. Panutan banget ya, perempuan satu ini!Selain menjalankan studi di Jepang, Erina juga pernah berpartisipasi dalam short summer class di The Chinese University of Hongkong pada 2018. Dalam program tersebut, mereka mendalami pendidikan seputar environmental economy, ecobusiness, and green economy. Enggak cuma itu saja nih, Sobat Medcom, Erina juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam ajang Harvard World Model United Nation (MUN) di Amerika Serikat, dilansir dari profil LinkedInnya.Kepeduliannya terhadap pendidikan serta anak-anak Indonesia menggerakkan hati Erina untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan volunteering. Kegiatan tersebut di antaranya:Meski dalam perjalanan kariernya ia harus bertemu dengan sejumlah hal kurang menyenangkan, tidak membuat Erina patah semangat untuk terus berprestasi. 'When life throws you down, consider it a privilege to stand back up again. Be your own rescuer' menjadi salah satu pedoman kuat yang ia pegang untuk terus bersemangat dalam berkarier dan berkarya bagi Tanah Air.Nah, itulah profil singkat mengenai Erina Sofia Gudono, istri Kaesang Pangarep. Sobat Medcom yang ingin mengetahui informasi lainnya seputar dunia pendidikan, jangan lupa selalu mengikuti Medcom ya! (