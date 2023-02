TEDxYouth @SWA, Hadirkan 6 Siswa dan Tokoh Inspiratif Sebagai Pembicara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menkominfo 2014-2019, Rudiantara (kanan) disela-sela TEDxYouth. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Jakarta: Sekolah Sinarmas World Academy (SWA) kembali menggelar konferensi inspiratif bagi anak muda melalui ajang TEDxYouth 2023. Acara yang dilaksanakan di Sekolah Sinarmas World Academy (SWA) ini merupakan acara tahunan yang sudah berlangsung selama enam tahun berturut-turut.TEDxYouth @SWA tahun ini mengambil tema ”Empowering Inner Self: Be Relevant, Resonant, and Radiant”. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, berbagai perubahan dan inovasi terbaru pun bermunculan di tengah modernisasi dunia saat ini.Ketua Panitia TEDxYouth @SWA, Matthew yang juga siswa Sekolah Sinarmas World Academy Grade 11 mengatakan, sebagai seorang individu diharapkan generasi muda memiliki prinsip yang kuat yang dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam memberdayakan dan menjadikan diri anak muda semakin relevan dengan kebutuhan dunia. Melalui sikap pemberdayaan diri yang baik, anak muda dapat melakukan sesuatu yang telah dipilih, di mana hal tersebut dapat beresonansi dengan nilai-nilai yang dimiliki.“Keseluruhan kegiatan ini dilaksanakan dan diorganisir oleh siswa Sinarmas World Academy. Bagi seluruh komite, cara yang dipersiapkan dari lama ini juga mengajarkan bagaimana kami mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, melatih komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama tim yang baik untuk menyukseskan acara ini,” ungkap Matthew, Sabtu, 25 Februari 2023.Para siswa SWA juga menampilkan kemampuan mereka dalam kolaborasi musik dan kesenian. Menurut Co-principal Sinarmas World Academy, Alexander, acara TEDxYouth ini merupakan suatu kesempatan dan wadah bagi seluruh komunitas Sinarmas World Academy dalam mengembangkan kreativitas sesuai dengan jati diri masing masing."Berbagai pembicara profesional akan membagikan pengalaman hidup mereka yang dapat menginspirasi kita bagaimana memberdayakan diri dan memberikan perubahan bagi lingkungan sekitar kita," terang Alexander.Acara TEDxYouth yang ke-6 ini diharapkan dapat menginspirasi setiap individu untuk dapat memberdayakan diri mereka dengan lebih baik. Selain itu juga menjadikan diri peserta lebih relevan dengan perkembangan dunia modern melalui sharing yang dibawakan oleh delapan pembicara profesional dari berbagai latar belakang dan spesialisasi yang berbeda.Anggota Panitia TEDxYouth, Gisela Kasena mengatakan, acara ini melibatkan sejumlah siswa Sekolah SWA sebagai panitia. "Event ini diselenggarakan untuk mengajak siswa menjadi bagian dari sesuau yang besar dan berdampak. Ini diselenggarakan oleh murid-murid sendiri. Bukan hanya kelas 11 dan 12 saja, namun juga adik-adik di kelas 10," kata Gisela.Tidak hanya sekadar acara tahunan, agenda ini juga digelar untuk membagikan informasi kepada siswa Sekolah SWA. Di acara ini juga ada enam siswa yang dipilih untuk menjadi pembicara."Jadi sebelumnya kita mengadakan audisi, untuk memilih enam siswa yang akan menjadi pembicara tersebut. Mereka membagikan kisah inspiratif dan pengalaman yang dapat memotivasi generasi muda untuk mengembangkan diri sesuai dengan tantangan di era modern ini," terang Gisela.Pembicara utama yang hadir di antaranya Rudiantara (Minister of Information and Technology of The Republic of Indonesia 2014-2019), Ernanda Putra (Founder and CEO MAKNA Group), Vishal Dasani (Fitness and Sleep Educator), Renaldo Sutjiady (Program Manager New Energy Nexus), Graciela Gabrielle Angeline (CoFounder & CMO PetaNetra), Febrian Pottanobu (Co-Founder Duckie Land), Stephanie Regina (Founder and CEO Haloka Group), dan Sonny Samuel (Managing Director, Head of Global Markets UOB Indonesia).