4 Beasiswa Kuliah S2 di Hungaria, Bisa Kuliah Sambil Liburan

4 Beasiswa S2 di Hungaria:

1. Stipendium Hungaricum

Mengisi formulir pendaftaran pada sistem pendaftaran mahasiswa baru Motivation letter Sertifikat kecakapan berbahasa Inggris Ijazah Transkrip akademik Sertifikat medis Paspor dan/atau KTP serta salinannya Acceptance of statement dari sistem pendaftaran mahasiswa baru Research plan (khusus untuk jenjang S3) Statement of the supervisor (khusus untuk jenjang S3) Portofolio (khusus untuk program studi seni)

Biaya kuliah

Biaya hidup sebesar:

Jenjang S1, S2m dan non-degree: HUF 43,700 atau setara denganEUR 130)

Jenjang S3 HUF 140,000 atau setara dengan EUR 331

Biaya akomodasi HUF 40,000 per bulan

Asuransi kesehatan HUF 65,000 atau setara dengan EUR 195 per tahun per orang

2. University of Debrecen International Scholarship

Mendaftar pada sistem pendaftaran mahasiswa baru

Motivation letter

2 buah surat rekomendasi

Sertifikat kecakapan berbahasa Inggris dengan level setar B2 pada Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Ijazah dalam bahasa Inggris

Transkrip akademik

Paspor

Sertifikat medis

Membayar biaya pendaftaran sebesar USD 150

CV

Biaya kuliah sebesar 30 persen - 90 persen pada tahun pertama. Tahun kedua dan seterusnya besaran beasiswa biaya kuliah akan diberikan berdasar pencapaian akademik tahun sebelumnya

3. Erasmus Mundus emPLANT

Ijazah

Transkrip akademik

Sertifikat kecakapan berbahasa Inggris atau Spanyol

CV dengan format Europass

Paspor

Bukti tempat tinggal (Certificate of residence)

2 buah surat rekomendasi

Declaration of honor dengan format emPLANT

Dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan

Biaya pendidikan Biaya tiket pesawat EUR 3.000 per tahun Biaya transportasi EUR 1.000 per tahun Biaya hidup sebesar EUR 1.000 per bulan

4. Erasmus Mundus MaRIHE

Mengisi formulir pendaftaran yang diunduh dari laman MaRIHE Paspor CV dengan format Europass Motivation letter Ijazah Transkrip akademik Foto terbaru dalam format JPG 2 buah surat rekomendasi Esai dengan format yang sudah ditentukan oleh MaRIHE Video yang berisi perkenalan diri, motivasi bergabung dengan MaRIHE, dan menjawab sebuah pertanyaan yang ditetapkan oleh MaRIHE dengan durasi maksimal 2 menit dalam format MP4 Sertifikat kecakapan berbahasa Inggris:

TOEFL iBT 92

IELTS 6.5

PTE Academic 62

Cambridge C1 Advanced Grade C

Cambridge C2 Proficiency Level C1

Biaya pendidikan Biaya tiket pesawat pergi-pulang dari Jakarta ke Eropa Biaya transportasi tahunan EUR 1.000 Biaya hidup bulanan sebesar EUR 1.000 per bulan Asuransi kesehatan

Jakarta: Hungaria , negara yang terletak di jantung Eropa, beribukota di Budapest. Memiliki banyak kota yang indah, juga transportasi umum ya ciamik.Tak salah jika Hungaria menjadi magnet wisata bagi lebih dari 4 juta masyarakat dunia. Tak hanya itu, Hungaria juga menjadi salah satu negara tujuan studi favorit para pelajar internasional.Bayangkan, sebanyak 30 ribu mahasiswa internasional memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Hungaria. Pasalnya, negara ini memiliki tak sedikit perguruan tinggi kelas dunia yang sering mejeng di sejumlah pemeringkatan kampus dunia.Belum lagi banyaknya beasiswa S2 Hungaria, membuat Hungaria bak gula yang diincar semut bagi pelajar dunia, termasuk Indonesia. Jika Sobat Medcom tertarik untuk kuliah di Hungaria, tentu tak salah pilih, karena selain mencari ilmu kalian juga bisa sembari liburan di sejumlah tempat wisata di sana pastinya.Dilansir dari laman Schoters, Berikut 4 beasiswa di Hungaria yang menawarkan kuliah gratis tentunya. Simak yuk apa saja persyaratan dan benefitnya!Beasiswa dari pemerintah Hungaria ini membebaskan kamu untuk memilih 1 dari 33 universitas dengan 706 program studi yang tersedia untuk jenjang S1, S2, S3, dan Non-degree.Universitas terbaik kedua di Hungaria ini menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang agriculture dan science.Cakupan beasiswa ini adalah biaya kuliah sebesar 30 persen - 90 persn pada tahun pertama. Untuk biaya kuliah tahun kedua dan seterusnya, mereka akan diberikan diskon berdasarkan pencapaian akademik tahun sebelumnya.The Erasmus Mundus Master Program in Plant Breeding adalah salah satu program Erasmus yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional yang memiliki fokus penelitian pada bidang plant breeding, plant biology, seed technology dan biotechnology.Seperti program Erasmus Mundus lainnya, kalian akan belajar di lebih dari satu universitas, salah satunya adalah Hungarian University of Agriculture and Life Sciences.Master in Research and Innovation in Higher Education adalah salah satu program dari beasiswa Erasmus Mundus yang berfokus pada bidang pendidikan di tingkat pendidikan tinggi (universitas). Program ini akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk melakukan internship selama 8 minggu di banyak universitas, termasuk Eötvös Loránd University (ELTE).Deretan beasiswa itu tentunya hanya sebagian kecil saja dari yang ada di Hungaria ya, Sobat Medcom. Jika berminat untuk kuliah di sana, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri sejak dini. Siapkan seluruh berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Semoga sukses jadi bagian dari mahasiswa yang mendunia, ya!