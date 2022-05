Seminar Nasional CORE UPJ 2022 Kupas Dunia Komunikasi Era Pasca Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang Selatan: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) kembali menyelenggarakan seminar nasional akademik komunikasi, CORE UPJ atau Communication In The Future, pada 11-12 Mei 2022.Diselenggarakan secara online, CORE UPJ mengusung tema "Run Into The New Communication In Post-Digital Era" dan tagline "The New Way To Communicate." CORE UPJ 2022 akan membahas seputar perubahan pola komunikasi pada era pasca digital nanti.Topik pembahasan seminar CORE UPJ antara lain komunikasi dalam dunia metaverse, komunikasi dalam lingkup keluarga, jurnalistik, tren public relations, komunikasi lingkungan, komunikasi interpersonal, dan masih banyak lagi.Tak hanya seminar, CORE UPJ juga memiliki pre-event menarik yang bernama Get To The CORE, yaitu berupa kegiatan live session di Instagram yang membahas komunikasi di berbagai bidang dengan para dosen dari Universitas Pembangunan Jaya, dan lomba Call For Abstract di mana peserta mengirimkan extended abstract penelitian untuk dipresentasikan pada acara CORE UPJ 2022."Tema dan tagline CORE sangat baik, terutama karena menyangkut media baru. Ada perubahan ada transisi dari cara berkomunikasi, pra pandemi dan post pandemi. Kemudian, ada cara komunikasi yang berubah karena era digitalisasi, dan penggunaan media itu jauh lebih intens. Penggunaan teknologi ditambah dengan skill komunikasi pada era baru ini benar-benar memberikan jangkauan yang luas di seluruh dunia. Tak ketinggalan riset komunikasi pastinya sangat penting, karena menulis adalah bahasa komunikasi," kata Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Leenawaty Limantara.CORE UPJ menghadirkan pembicara baik dari dalam dan luar negeri yang ahli dalam bidang komunikasi untuk mengisi seminar, di antaranya Dr Elizabeth Fish Hatfield, Ph.D; Walid A. Afifi, Ph.D; Dr N. Nurlaela Arief, MBA; Dr. Nurjanah, M.Pd; Frisca Clarissa; Antovany Reza Pahlevi; dan Henny Puspitasari.CORE UPJ merupakan acara tahunan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya, di mana pada tahun 2022 dikelola oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas Manajemen Acara minor Public Relations (A) angkatan tahun 2019.CORE UPJ adalah acara seminar nasional komunikasi dengan rangkaian acara utama yaitu seminar nasional dan call for abstract sebagai wadah bagi para mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam ilmu komunikasi berbagi pandangan, serta menyusun strategi untuk memecahkan masalah komunikasi saat ini.CORE UPJ pertama kali diselenggarakan pada Mei 2021 yang dikelola oleh mahasiswa kelas Manajemen Acara minor Broadcast Journalism angkatan 2018, dihadiri oleh 946 peserta dalam seminar nasional. Informasi selengkapnya mengenai CORE UPJ dapat diakses melalui Instagram @core.upj, Facebook, dan TikTok.