Tanpa UN dan AN, Kemendikbud: UAS Jadi Penentu Kelulusan Siswa

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2020 lalu. UN pun digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) pada 2021.Namun belakangan, pelaksanaan AN yang direncanakan akan digelar pada Maret 2021 pun harus ditunda hingga September 2021 karena pandemi covid-19. Dengan begitu, sebelum tahun ajaran baru dimulai kembali pada Juni 2021, tak ada skema evaluasi nasional yang menjadi barometer kelulusan siswa sekolah.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyebut Ujian Akhir Sekolah (UAS) akan menjadi skema penentu. Sekolah dapat menentukan kelulusan siswanya melalui hasil UAS."Iya, (UAS jadi skema yang dipakai sekolah untuk meluluskan siswanya)," kata Jumeri kepada Medcom.id, Senin, 25 Januari 2021.Baca juga: Nadiem Tunda Asesmen Nasional Hingga September Kebijakan UAS itu kata dia berlandaskan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sekolah dapat membuat soal sendiri dengan ketentuan kurikulum nasional ataupun kurikulum daruat saat ini."Setiap sekolah menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada secara nasional," sambung Jumeri.Penundaan AN itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Pengganti UN bakal dijalankan pada September 2021."Kita perlu melakukan antisipasi pandemi yangg relatif meningkat. Jadi Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan AN dengan target jadwal baru, yaitu September dan Oktober 2021," kata Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Rabu 20 Januari 2021.Penundaan AN ini tak lepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Apalagi mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan.Pun pihaknya menunda untuk kembali melihat kesiapan sekolah dalam menggelar AN. Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana, hingga protokol kesehatan yang memadai."Begitu juga kesiapan logistik dan infrastruktur itu optimal untuk memastikan protokol kesehatan terjaga dan keamanan siswa terjadi," tutup Nadiem.(CEU)