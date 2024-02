5 Universitas di Jepang dengan Pengantar Bahasa Inggris

1. Tokyo University

(REN)

Jakarta: Menimba ilmu di luar negeri, seperti di Jepang dapat membawa pengalaman menarik, tapi juga penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah bahasa.Meskipun begitu, banyak pelajar internasional tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Alasannya simpel, Jepang mempunyai sistem pendidikan yang baik. Tidak heran banyak pelajar dari berbagai negara ingin belajar di Jepang.Bagi kamu yang mengalami kendala dalam bahasa tak perlu khawatir, sebab terdapat beberapa universitas di Jepang yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, jika kamu tertarik untuk kuliah di Jepang , tapi masih bingung memilih universitasnya, berikut lima rekomendasi universitas terbaik di Jepang yang menawarkan program dengan pengantar Bahasa Inggris dikutip dari Instagram @hotcourses_id:Tokyo University menyediakan berbagai program kuliah dengan pengantar bahasa Inggris, termasuk program S1 yaitu Environmental Sciences, Japan in East Asia, serta program S2 meliputi Biology, Chemistry, Mathematical & Physical Sciences. Persyaratan skor sertifikat bahasa Inggris melibatkan TOEFL iBT (minimal skor 100), IELTS (minimal 7), dan Cambridge (minimal 185).Sophia University adalah universitas swasta yang terletak di pusat kota, Tokyo. Universitas ini menawarkan program S1, seperti Comparative Culture, Green Engineering, dan Social Studies. Program S2 melibatkan Global Studies, Japanese Studies, International Business & Development Studies. Syarat skor sertifikat bahasa Inggris minimal C1-C2 level CEFR atau setara dengan band 7-8 untuk IELTS.Waseda University menjadi favorit pelajar internasional dan masuk dalam ranking 10 universitas terbaik di Jepang. Fakultas dengan program bahasa Inggris termasuk Political Science And Economic, Social Science, Cultural Media & Society untuk S1, dan untuk S2 yaitu Science and Engineering, Law, International Culture & Media Studies. Persyaratan skor sertifikat bahasa Inggris melibatkan TOEFL iBT (minimal skor 80), IELTS (minimal 6), dan TOEFL PBT (minimal 550).Masuk dalam peringkat 10 universitas terbaik di Jepang, University of Tsukuba menawarkan program S1 dalam Biological Sciences, Social Sciences, International Studies, dan program S2 dalam Computer Science, Economic & Public Policy, Environmental Science. Persyaratan skor sertifikat bahasa Inggris termasuk TOEFL iBT (minimal skor 61), IELTS (minimal 5), dan TOEIC Reading & listening (minimal 600).ICU dikenal dengan lingkungan kampus bilingual dan masuk dalam universitas Liberal Art terbaik versi Forbes. Program S1 mencakup Art & Cultural Heritage, Business Education, Art & Literature, sedangkan program S2 melibatkan Arts & Science, Education & Psychology, Public Policy & Social Research. Persyaratan skor sertifikat bahasa Inggris termasuk TOEFL iBT (minimal skor 79) dan IELTS (minimal 6.5).Penting dicatat, bahasa tidak boleh menjadi hambatan dalam mengejar pendidikan di Jepang. Jangan lupa untuk menyimpan dan berbagi informasi ini kepada teman-temanmu, ya! (