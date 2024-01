Menatap 2024, IPB Bakal Tambah Lebih Banyak Prestasi dan Rekognisi

Advertisement

IPB ingin memimpin inovasi pangan dan transformasi ekonomi indonesia melalui industrialisasi Agromaritim 5.0 Meningkatkan peran trendsetter dari nasional leader menjadi global south leader di bidang agromaritim yang inklusif dan berkelanjutan Memimpin higher educatiobn global south network bertransformasi dari the south based ke inclusive innovation based sustainable development Menyiapkan technopreneur dan sociopreneur muda penggerak transformasi pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru Match making sistem pendidikan tinggi dengan industri agromaritim dan komunitas kreatif

(REN)

Jakarta: Rektor IPB University Arif Satria bersyukur dan bangga IPB mampu mencetak banyak prestasi dan rekognisi di 2023. Arif menyebut capaian itu mesti terus dijaga dan ditambah pada 2024.Arif mengutip pernyataan pelatih basket tim nasional Amerika Serikat John Wooden yang mengatakan Ability may take you to the top, but it takes character to keep you there."Jadi, menuju puncak adalah suatu kemampuan namun bertahan di puncak adalah soal karakter, yakni karakter untuk terus belajar, berlatih, bekerja keras. Untuk itulah saya meminta warga IPB University untuk terus memperkuat karakter tersebut, tidak saja untuk bertahan di puncak melainkan untuk mencitakan puncak-puncak baru," kata Arif dalam Pesan Rektor IPB University Menyambut Tahun Baru 2024 di YouTube IPB TV dikutip Senin, 1 Januari 2024.Arif memaparkan berbagai capaian yang sudah diraih IPB selama 2023. Prestasi itu, yakni QS WUR (World University Ranking) by Subject Agriculture and Forestry di mana IPB meraih peringkat 1 se-Asia tenggara, 8 di Asia, dan 51 di dunia.Dalam QS WUR Sustainbility 2024, IPB berada di Top 405 dunia dan peringkat ke-2 di Indonesia. Pada pemeeringkatan Asean University AppliedHE Ranking 2024, IPB meraih peringkat 3 di Asia Tenggara dan nomor 1 di Indonesia.Arif menuturkan IPB turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs dengan mendapatkan apresiasi THE Impact Ranking 2023 yaitu sebagai peringkat 1 dunia pada SDGs nomor 8, yaitu Decent work and economic growth; peringkat 10 dunia untuk SDGs nomor 2, Zero hunger; serta peringkat 9 dunia untuk SDGS nomor 1, No poverty."Alhamdullilah pemerintah Indonesia melalui Bappenas juga memberikan penghargaan kepada IPB sebagai Terbaik 1 pada Indonesia SDGs Action Awards 2023 kategori Perguruan Tinggi," beber Arif.Dia menyebut hingga saat ini IPB telah mendampingi 6,1 persen desa di indonesia. Arif berharap hal ini bisa memberikan dampak pada SDGs di indonesia.Penghargaan pengabdian luar biasa juga diterima dari Menteri Sosial RI serta rekognisi dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Lembga Inkubator Bisnis Peringkat A melalui Lembaga Kawasan Sain dan Teknologi (LKST) IPB University.Tak cuma itu, berbagai penghargaan bidang kemahasiswaan juga diraih di tingkat nasional. Antara lain Juara Umum Abdidaya Ormawa 2023, Juara Umum Statika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2023, Mahasiswa Berprestasi Terbaik Nasional 1 Program Diploma, Peringkat 2 Pekan Ilimiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), dan sejumlah ajang penghargaan lainnya.Mahasiswa IPB juga menorehkan prestasi di kancah internasional, yaitu Juara Umum atau Grand Prix Winner pada ajang kompetisi paduan suara internasional di Praha, Ceko."Di penghujung Tahun 2023, IPB meraih 15 penghargaan dalam Anugerah Diktiristek Kemendikbud, yang meliputi Anugerah Kerja Sama Internasional dan Industri; Anugerah Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Anugerah Prioritas Nasional; dan Anugerah Humas Dikti.IPB juga meraih 40 anugerah di bidang komunikasi melalui sembilan ajang penghargaan."Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para dosen yang meraih prestasi di tigkat nasional seperti Anugerah Dosen Sebagai Akademik Leader, Anugerah Prioritas Nasional, Tokoh Pengembangan Standar, dan Pejuang Lingkungan," tutur Arif.Dia mengatakan seluruh prestasi ini dihasilkan dari kerja keras, dedikasi, dan semangat kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak. Mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.Arif mengajak warga IPB untuk terus memiliki mentalitas pembelajar sejati penuh cita-cita, penuh percaya diri, semangat berinovasi, dan berorientasi future practice. Hal ini untuk mengukir sejarah baru bagi kemajuan bangsa.Dia menuturkan pada 2023, IPB telah genap berusia 60 tahun dan akan terus bertransformasi agar semakin adatif terhadap perubahan. Ada lima agenda besar yang akan dilakukan IPB pasca 60 tahun, yakni:Arif mengatakan lima agenda besar tersebut diperlukan untuk mentransofrmasi IPB University menjadi perguruan tinggi yang dapat menjadi impact bagi kemajuan bangsa dan kehidupan umat manusia di dunia."Di Tahun 2024, saya percaya bahwa IPB University dapat meningkatkan kinerja dalam Tri Dharma perguruan tinggi melalui pendidikan yang berkualitas, riset dan inovasi yang transformatif, dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas," ujar Arif.Arif kembali mengucapkan terima kasih pada kerja keras seluruh warga IPB University di 2023. Dia mengajak untuk menyambut 2024 dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi untuk meraih prestasi yang lebih gemilang lagi."Selamat Tahun Baru baru 2024, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai kita semua," kata Arif.