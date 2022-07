Intip 5 Maskot Milik Kampus di Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Maskot kerap digunakan untuk sebuah event. Biasanya, untuk menarik minat penonton.Tapi, tahukah Sobat Medcom, universitas dan sekolah di Amerika Serikat mempunyai maskot untuk merepresentasikan kampus atau sekolah mereka. Maskot biasanya berupa orang, binatang, atau benda.Pemilihan maskot tentu tak asal. Biasanya dipilih sesuai filosofi universitas atau sekolah. Maskot biasa terlihat saat pertandingan olahraga kampus atau sekolah, atau acara-acara lainnya.Berikut ini lima contoh maskot kampus di AS dikutip dari Instagram @usembassyjkt:Universitas di Amherst, Massachusetts ini memiliki maskot bernama Sam the Minuteman. Maskot ini mewakili universitas dan tim atletik di kampus dan masyarakat.Merupakan sebuah intitusi pendidikan tinggi dan riset negeri yang berlokasi di kota Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Kampus ini menerima dana hibah untuk pembangunan fasilitas kampus dan pengembangan riset teknologi angkasa.Maskot di Arizona State University ialah Sun Devil. Maskot kampus ini memang terlihat seperti iblis. Namun, maksudnya adalah fenomena cuaca yang dikenal angin puyuh atau biasa disebut dust devil atau iblis debu.Kampus ini merupakan universitas politeknik di Virginia, AS. Mascot The University of Virginia ialah Cavalier. Maskot ini merepresentasikan tim atletik kampus.Ini merupakan kampus swasta di Tacoma, Washington, AS. Kampus ini memiiki mahasiswa dari 44 negara bagian dan 16 negara di dunia.Maskot dari University of Puget Sound dikenal dengan "Grizz" The Logger. Maskot ini diambil dari tim atletik kampus yang bernama "Logers".Ini merupakan perguruan tinggi yang berfokus pada seni. Wheaton College memiliki maskot yang dikenal "Tor" The Perry Mastodon.Itulah maskot-maskot yang dimiliki kampus di Amerika Serikat. Sobat Medcom mengetahui maskot yang dimiliki kampus-kampus di AS?