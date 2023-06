ITS Jalin Kerja Sama dengan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Hadirkan Fakultas Kedokteran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membahas kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerta. Pembahasan itu untuk mempersiapkan pembukaan berdirinya Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK).Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan audiensi ini bertujuan memperkokoh hubungan yang sebelumnya sudah terbentuk antara ITS dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. “Kami ingin menjalin silaturahmi khususnya dalam rangka pengembangan FKK ITS,” ungkap Ashari dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Juni 2023.Ashari menyebut ITS ingin berkontribusi di dunia kesehatan. Meskipun, selama ini ITS identik dengan rumpun teknik dan teknologi.Dia menyebut keinginan tersebut timbul setelah melihat fakta saat ini, kedokteran dan teknologi tidak dapat terpisahkan. “Ke depannya, keterkaitan teknologi dan kedokteran akan sangat tinggi,” tutur dia.Ashari menuturkan audiensi ini merupakan langkah awal kerja sama ITS dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo sebagai rumah sakit pendidikan. Ashari berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak terlibat.Dia berharap kerja sama akan membuahkan hasil baik tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan dan perekonomian.Direktur RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Sulaiman Rosyid, memastikan pihaknya akan membantu ITS mewujudkan keinginan tersebut. Sulaiman yakin dengan kemajuan teknologi yang dibawa ITS akan sangat berdampak bagi dunia kesehatan.Sulaiman mengaku siap membantu dengan cara mengolaborasikan program yang dimiliki antara ITS dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Sulaiman juga berharap lewat audiensi ini ada masukan-masukan yang dapat membuat RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo menjadi lebih berkembang, khususnya di sektor pendidikan.Dia mengungkapkan fokus rumah sakit yang dipimpinnya saat ini berada pada sektor pendidikan. “Kami sangat berharap masukan-masukan tersebut bisa membangun dan memperbaiki kualitas pendidikan yang berada pada rumah sakit ini,” ujar Sulaiman.Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengaku senang dengan kerja sama ITS dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Ika mengatakan kerja sama ini akan membawa hal baik bagi Kota Mojokerto ke depan.“Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, sektor ekonomi dan kesehatan di Mojokerto akan menjadi lebih baik,” ucap dia.