WikiTropica, Platform Edukasi Kedokteran Tropis Bikinan UGM dan 12 Institusi Global

Jakarta: Universitas Gadjah Mada ( UGM ) bersama 12 institusi di Asia Tenggara dan Eropa yang tergabung dalam konsorsium Health Information Technology for Indonesia in Higher Education (HITIHE) meluncurkan platform edukasi digital bernama WikiTropica. Platform ini untuk menjawab kebutuhan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas di bidang kedokteran tropis.“Seluruh anggota konsorsium, termasuk Indonesia, berupaya untuk memberikan platform edukasi kedokteran tropis, dengan menyediakan kasus yang sering ditemui secara riil di lapangan,” ujar Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, E. Elsa Herdiana Murhandarwati, dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 11 September 2023.WikiTropica merupakan instrumen pembelajaran daring/e-learning dengan pendekatan pelatihan kasus-kasus secara interaktif. Akademisi dan klinisi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM ikut berkolaborasi untuk menyusun materi pembelajaran daring komprehensif dan merefleksikan situasi di Indonesia.Elsa mengatakan peluncuran WikiTropica krusial dalam mengatasi tantangan kesenjangan akses pendidikan kedokteran tropis yang berkualitas di Indonesia. Kesenjangan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia menjadi penghambat bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mendiagnosis dan mengobati pasien.Platform digital ini juga menjadi instrumen pelatihan komprehensif yang disusun sistematis oleh akademisi dan profesional. Tenaga kesehatan dan mahasiswa kedokteran dapat memperkuat kapasitasnya dalam melakukan diagnosis, memahami gejala, dan meresepkan obat, serta merefleksikan kompleksitas praktik medis sehari-hari.Dr. Steven Van Den Broucke dari The Institute of Tropical Medicine (ITM) Belgia menekankan pentingnya diagnosis akurat, Dia mengatakan diagnosa yang salah dapat menyebabkan tindakan medis berlebihan."Dengan WikiTropica, kami ingin mengarahkan tenaga kesehatan dan mahasiswa kedokteran dalam menghadapi tantangan diagnostik secara terstruktur dan rasional. Hal ini terutama penting dalam situasi dengan sumber daya terbatas, di mana tindakan medis berlebihan bukanlah pilihan,” jelas dia.WikiTropica merupakan bagian dari proyek HITIHE, yaitu jejaring kolaboratif profesional di bidang kesehatan yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan di Asia Tenggara. HITIHE adalah kolaborasi antara Belgia (The Institute of Tropical Medicine-ITM), Kamboja (Institute of Technology Cambodia, University of Health Sciences, National Institute of Public Health), Indonesia (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sebelas Maret), Spanyol (Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, ISGLOBAL), dan Belanda (Universitas Maastricht).Proyek ini terlaksana berkat dukungan Program Erasmus+ Uni Eropa dan Direktorat Jenderal untuk Kerja Sama Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan (DGD) dari Pemerintah Belgia.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id