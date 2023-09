Sosialisasi Pemilihan Rektor ITS Periode 2024-2029 Dimulai, Cek Jadwalnya

Advertisement

Jadwal Pilrek ITS

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menyelenggarakan pemilihan rektor (pilrek) ITS periode 2024-2029. Panitia pilrek ITS bersama Majelis Wali Amanat (MWA) ITS menyosialisasikan aturan sekaligus media pemilihan dalam pilrek tersebut yang akan dibuat lewat aplikasi e-aspirasi.Ketua MWA ITS, Mohammad Nuh DEA, mengajak seluruh sivitas akademika ITS untuk bersama-sama menyukseskan ajang lima tahunan terbesar di ITS. Dalam fase krusial ini, sivitas akademika memiliki kesempatan emas untuk mengemukakan berbagai gagasan yang berpotensi meningkatkan reputasi ITS "Nantinya, rangkaian fase pemilihan pemimpin ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," tegas Nuh dilansir dari laman ITS, Senin, 25 September 2023.Hadir dengan mengusung tema Sejuk, Guru Besar Departemen Teknik Biomedik berharap pelaksanaan pilrek kali ini dapat berjalan dengan damai. Artinya, pemilihan ditargetkan dengan semangat yang penuh gairah, tanpa adanya pengungkapan aib satu sama lain, melainkan dengan sikap saling menghormati. Ia menekankan bahwa ITS adalah milik bersama, sehingga proses pilrek ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan rasa kebersamaan.Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Lily Pudjiastuti memaparkan, sivitas akademika akan terlibat dalam tahapan penjaringan. Tahapan ini meliputi sosialisasi, pendaftaran bakal calon rektor (bacarek), pemaparan, dan pelaksanaan aspirasi warga. Dimana hal ini diatur dalam Peraturan MWA Nomor 01 Tahun 2023 Pasal 13, yang menetapkan bahwa dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki hak untuk memberikan aspirasi.Menariknya, salah satu rangkaian pilrek, yaitu pelaksanaan aspirasi warga akan dilakukan melalui layanan e-aspirasi yang dapat diakses melalui akun MyITS. Berbeda dengan periode sebelumnya yang menggunakan e-voting, kali ini e-aspirasi telah disesuaikan dengan aturan pemilihan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).Lily menyebutkan uji coba e-aspirasi akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 November 2023 mendatang. Dilanjutkan dengan masa pelaksanaan e-aspirasi pada 21-23 November 2023.Setiap warga berhak memberikan aspirasi lima bacarek yang akan dilaporkan ke MWA ITS. Dengan akhir, rekapitulasi bacarek akan dilaksanakan pada 24 November 2023 yang selanjutnya diserahkan langsung kepada pihak penyelenggara.Lebih dalam mengenai hasil bacarek, calon yang memenuhi syarat akan mendapatkan kesempatan untuk memaparkan program kinerja mereka secara terbuka kepada seluruh sivitas akademika. Setelah pemaparan tersebut, Senat Akademik (SA) ITS akan memilih lima bacarek menjadi tiga calon rektor.Dari hasil pemilihan ketiga calon rektor secara terbuka tersebut, penentuan Rektor ITS terpilih akan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) ITS dengan melibatkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam proses penentuan ini. "Hal ini dianggap dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pilrek ITS," ucap Lily.Terakhir, lewat sosialisasi ini, Lily berharap keterlibatan semua komponen ITS dalam menetapkan figur pemimpin ITS di masa depan. Tak luput, MWA juga turut menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan himpunan tiap departemen untuk menggalakkan serta menggerakkan mahasiswa dalam berpartisipasi pada proses pemilihan."Semoga kita dapat bahu-membahu untuk memilih pemimpin yang pekerja keras dan dapat memajukan ITS ke depannya," tutupnya.