Simak Keuntungan Pusat UTBK-SNBT di ITS, Apakah Ini Lokasi Tes-mu?

Keunggalan Pusat UTBK di ITS





Jakarta: Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) akan ditutup pada 14 April 2023. Menjelang tanggal tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali melakukan sosialisasi lewat Talkshow UTBK-SNBT 2023.Dalam tes kali ini, ITS menjadi salah satu pusat UTBK SNBT. Dalam hal ini ITS menawarkan berbagai keuntungan bagi peserta yang menjalani ujian di kampus pahlawan ini.Kepala Unit Komunikasi Publik, Rahmatsyam Lakoro mengungkapkan, keunggulan pertama dari lokasi pusat UTBK ITS adalah kemudahan akses transportasi. Lokasi ITS yang relatif dekat dengan Bandara Juanda, Stasiun Gubeng, dan Tol Tambak Sumur membuatnya mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi di Surabaya.“Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi peserta dari luar kota,” ungkap Rahmatsyam, dalam keterangannya, Rabu, 12 April.Lebih lanjut, Rahmatsyam menuturkan, peserta yang memilih pusat UTBK di ITS sudah pasti melaksanakan tes di kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Hal tersebut didukung dengan jumlah lokasi tes sebanyak 18 titik dari 16 departemen yang ada.Dengan lokasi tes yang terpusat pada satu kampus, hal ini memudahkan peserta agar lebih fokus pada satu lokasi saja. “Karena ITS menyediakan banyak lokasi tes, kami dapat menampung jumlah peserta tes yang banyak,” ungkapnya.Dari segi fasilitas, lanjut Ramok, ITS menyediakan 950 unit komputer bagi peserta UTBK di setiap sesinya. Ruang ujian juga didukung dengan koneksi internet yang cepat dan AC demi kenyamanan peserta.Lebih dari itu, ITS juga dilengkapi dengan fasilitas publik seperti Ikoma Creative Co-Working Space, Kantin Pusat, hingga transportasi mobil tak berawak i-Car juga disediakan. “Peserta bisa berkeliling kampus dengan i-Car setelah menjalani tes UTBK ,” ujar dosen Departemen Desain Komunikasi Visual (DKV) ini.Rahmatsyam menekankan, peserta tidak perlu khawatir mengenai akomodasi, karena ITS menawarkan beberapa opsi dengan harga terjangkau dan terletak di dalam kampus. Tersedia dua wisma yaitu Wisma Flamboyan dan Wisma Bougenville yang berlokasi di dalam komplek perumahan ITS.Selain wisma, asrama mahasiswa ITS juga dibuka bagi peserta UTBK. “Asrama Blok G dan H untuk peserta UTBK laki-laki serta Blok I dan J bagi peserta perempuan,” bebernya.Koordinator Humas dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Dr Ismaini Zain MSi menyampaikan, informasi mengenai deskripsi, tipe soal, dan contoh soal setiap subtes UTBK tersedia pada laman https://framework-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id./Selain itu, peserta diharap untuk memperhatikan adanya tipe soal yang beragam, seperti benar atau salah, pilihan ganda, dan ya atau tidak. Di akhir, dosen Departemen Statistika ITS ini berpesan agar peserta SNBT mempersiapkan diri sebaik mungkin.“Fokus kepada tipe soal, karena waktunya cukup singkat dan substansi soal yang cukup dalam,” pesannya.