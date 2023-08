Mahasiswa Unair Jadi Moderator dalam ASEAN Conference

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga ( Unair ), Stefanny Imelda, menorehkan prestasi internasional. Dia mendapatkan kesempatan menjadi moderator dalam Meeting of Governors and Mayors of Asean Capital & Asean Mayor Forum (MGMAC & AMF) 2023.“Saya merasa nervous, mengingat umur saya masih muda, namun ditugaskan untuk memandu pemimpin dari dalam negeri dan luar negeri. Makanya, saya meminimalisir kesalahan dengan prepared well untuk meningkatkan percaya diri,” ujar Stefanny dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 7 Agustus 2023.Acara yang dihelat oleh United Cities And Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC) itu berlangsung di Grand Ballroom of The Fairmont, Jakarta, pada 1-2 Agustus 2023. MGMAC & AMF merupakan penobatan the next chairmanship dari Indonesia ke Laos serta mengumpulkan pemimpin dari seluruh negara ASEAN untuk memaparkan hasil program setiap tahunnya.Acara dihadiri beberapa anggota kementerian Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal UCLG ASPAC, perwakilan wali kota dan gubernur dari setiap negara ASEAN, serta asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Forum itu bertajuk Asean Matters, Epicentrum of Growth, Catalysing Regional Growth Through Sustainable Development in ASEAN Cities. Pemaparan topik oleh masing-masing perwakilan gubernur dari negara Asean.Stefanny mempersiapkan diri dengan memahami konteks acara dan latihan membaca narasi mengenai acara tersebut. Dia juga mempersiapkan materi knowledge untuk master of ceremony dan moderator serta menjaga mood agar tetap baik.Meski sudah mempersiapkan diri dengan baik, namun ada kendala-kendala mendadak. Sehingga, ia harus berpikir cepat agar dapat membuat situasi kondusif.Stefanny mengaku acara itu sangat berkesan buatnya. Dia mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait isu-isu internasional.Selain itu, Stefanny juga ingin mengajak pemuda di Indonesia terus membuka diri untuk tantangan yang semakin sulit. Sebab, hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk bekal karier di masa depan.“Keep your heart straight, believe in yourself, break your limits. Because every opportunity is a gift,” tutur dia.Sebelumnya, Stefanny pernah berkesempatan menjadi moderator dalam acara konferensi internasional oleh UCLG ASPAG. Miss Glamour Look Indonesia itu kembali mendapatkan kehormatan untuk memandu forum tersebut.