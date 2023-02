Mantab! Untar Peringkat ke-3 Kampus Swasta Terbaik di Kawasan 'ASEAN Plus'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Yayasan Untar Bangun Creative Hub untuk Kembangkan Budaya Inovai di Kampus

(CEU)

Jakarta: Universitas Tarumanagara (Untar) berhasil masuk dalam peringkat tiga besar universitas swasta terbaik tahun 2023 versi The AppliedHE Private University Ranking: ASEAN+. Hasil penilaian yang dikeluarkan Kamis, 23 Februari 2023 ini menempatkan Untar di peringkat ketiga dari universitas-universitas swasta yang berada di wilayah Asia Tenggara plus Azerbaijan, Bangladesh, Hong Kong, Kazakhstan, dan Taiwan (ASEAN Plus).Lembaga ini menilai universitas swasta berdasarkan teaching and learning, employability, research, community engagement, internationalization dan institutional reputation. Hasil penilaian dari The AppliedHE Private University menambah pengakuan internasional atas kinerja Untar setelah sebelumnya di tahun yang sama menerima bintang empat dari QS Rating.Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan menyampaikan, hasil penilaian The AppliedHE Private University Ranking ini merupakan pengakuan internasional atas kinerja Untar sebagai sebuah perguruan tinggi terbaik bukan saja di tingkat nasional namun juga internasional.“Tentu hasil ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika Untar yang selalu berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan global serta memiliki semangat memberikan yang terbaik bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia," ungkap Agustinus.Hal istimewa adalah Untar baru pertama kali masuk The AppliedHE Private University Ranking namun langsung meraih tiga universitas swasta terbaik menyaingi kampus-kampus lain yang lebih dulu ikut serta. Ini memperkuat bukti bahwa mitra penyedia beasiswa OSC Medcom.id ini adalah universitas swasta terbaik di Indonesia.The AppliedHE Private University berfokus pada penilaian bagi seluruh perguruan tinggi swasta di negara-negara ASEAN ditambah beberapa negara Asia lainnya.