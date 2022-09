Bangga! 1.082 Wisudawan Lulus Cum Laude di Wisuda ke-126 ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menggelar prosesi Wisuda ke-126 secara luring sepenuhnya untuk kali pertama, setelah beberapa wisuda digelar secara daring dan hybrid (daring dan luring). Pada Wisuda ke-126 ITS ini, sebanyak 3.525 wisudawan dikukuhkan oleh Rektor ITS, Mochamad Ashari.Wisudawan terdiri dari jenjang Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3). “Sebanyak 1.082 wisudawan di antaranya berhasil lulus dengan predikat Cum laude,” tutur Ashari dalam siaran pers ITS, Minggu, 2 September 2022.Untuk menghindari kerumunan, prosesi Wisuda ke-126 ini dilakukan selama dua hari. Hari pertama diikuti oleh wisudawan dari Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS), Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), dan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT).“Total 1728 wisudawan pada hari pertama,” terang Guru Besar Teknik Elektro ITS ini.Selanjutnya pada Minggu (hari ini), wisuda sesi kedua diikuti oleh 1797 wisudawan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (FTSPK), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD), serta Fakultas Vokasi (FV).Beberapa wisudawan yang berhasil keluar sebagai wisudawan terbaik pada Wisuda ke-126 ini, program Doktor (S-3), predikat wisudawan terbaik berhasil diraih oleh Ermawati dari program studi (prodi) Statistika dengan torehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna yakni 4.00. Perolehan yang sama di program S-3 juga berhasil diraih oleh Selvi Mardalena dari Departemen Statistika program Doktor dan Holilah dari Departemen Kimia dengan perolehan IPK yang sama yaitu 4.00.Selanjutnya, IPK 4.00 pada program S-3 juga berhasil dicapai oleh Wiwik Anggraeni dari Departemen Teknik Elektro, Heppy Kristijanto dari Departemen Teknik Sipil, Mudji Irmawan dari Departemen Teknik Sipil, serta Anny Yuniarti dari Departemen Ilmu Komputer.Wisudawan terbaik program Magister berhasil diraih oleh Zulfan Febriawan dari Departemen Biologi dengan capaian IPK 4.00. Perolehan IPK sempurna juga berhasil diraih oleh Dea Adlina Tiara Wibowo dari Departemen Teknik Sipil Manajemen Rekayasa Transportasi program Magister (S-2). Ada pula tiga wisudawan dari Program S-2 Departemen Teknik Informatika yang berhasil mencapai IPK 4.00 dan keluar sebagai wisudwan S-2 terbaik, yakni Abid Famasya Abdillah, Doni Putra Purbawa, dan Aldinata Rizky Revanda.Untuk wisudawan Sarjana (S-1) terbaik diraih oleh Alvin Christy Lemuel dari Departemen Desain Produk dengan capaian IPK nyaris sempurna 3.96. Wisudawan terbaik dari program Sarjana Terapan (D4) diraih oleh Kharin Octavian Ranto dengan IPK 3.85. Selain itu, ITS juga turut meluluskan 23 orang mahasiswa asing.Apresiasi juga diberikan untuk bagi peserta Wisuda ke-126 mulai dari yang termuda hingga tertua. Lulusan termuda disandang oleh Naufal Shafiy Putra Angkasa dari Departemen Teknik Perkapalan program S-1 pada usia 19 tahun 10 bulan.Sementara lulusan tertua dicapai oleh Aditya Sutantio dari Departemen Teknik Sipil program S-3 pada usia 63 tahun 4 bulan dengan raihan IPK 3.95.Dalam sambutannya, Ashari menyampaikan selamat bagi seluruh wisudawan dan berpesan pada para alumni untuk tetap membangun karakter yang baik dan terus belajar di luar sana meski telah menyandang gelar terbaiknya di era revolusi industri 4.0 ini. “Selamat berkarya, majukan negerimu, pesatkan bangsamu,” ucapnya.