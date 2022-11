ITS Unjuk Gigi, 62 Inovasi Teknologi Dipamerkan di TENNOVEX 2022

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar pameran inovasi teknologi bertajuk TENNOVEX 2022 di Atrium Grand City Surabaya. ITS menampilkan 62 inovasi teknologi karya sivitas akademikanya di pameran yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-62 ini.



Pameran ini digelar selama enam hari mulai 8-14 November 2022. Teknologi yang disuguhkan berasal dari klaster inovasi kesehatan, maritim dan energi, otomotif, teknologi informasi dan komunikasi dan robotika, desain kreatif, serta agri-pangan. Pameran yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak bersama Rektor ITS, Mochamad Ashari dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.



Pameran ini digelar untuk mempromosikan karya-karya inovasi sivitas akademika ITS yang telah berhasil diimplementasikan di kehidupan masyarakat. “Karya-karya inovasi ini merupakan perwujudan solusi teknologi atas permasalahan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Ketua Panitia TENNOVEX 2022, Kriyo Sambodho, dalam siaran persnya, 9 November 2022.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Dalam sambutan pembukaannya, Emil mengungkapkan turut mendukung penuh seluruh pengembangan teknologi gagasan ITS . Emil berharap inovasi-inovasi ITS ini mampu membawa perubahan untuk Surabaya, bahkan Indonesia yang lebih baik.“Selamat ulang tahun yang ke-62 untuk ITS dan teruslah membawa kebermanfaatan untuk masyarakat,” ucap Emil.Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya juga menyampaikan rasa bangganya pada ITS yang tak hentinya berkarya untuk kemajuan teknologi di Indonesia. “Teknologi itu harus memasyarakat dan teknologi besutan ITS yang selalu menjawab permasalahan di kalangan masyarakat,” ujar Eri yang juga alumnus ITS ini.Sementara itu, Ashari menuturkan, produk-produk inovasi ITS ini telah siap diproduksi secara massal untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Produk tersebut di antaranya e-Trail BANGKITS, motor trail listrik yang dipergunakan di daerah pegunungan Puncak Jaya Wijaya, Papua.Ada pula tablet merah putih DIGITS, yakni tablet edukasi yang dimanfaatkan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Tidak ketinggalan pula, motor listrik GESITS serta mobil otonom i-Car, yakni mobil cerdas tanpa sopir yang telah melayani rute dalam kampus ITS dan rute lainnya.Adapun inovasi terbaru besutan ITS yakni mobil listrik multiguna ITS berkonsep pick-up yang tangguh dan hemat energi, MevITS. Selain itu, dipamerkan pula Cobi (Commuter Bike) yang merupakan sepeda lipat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga komuter. Cobi mudah dilipat dan dapat digunakan sebagai sarana duduk ketika naik kereta.Terakhir, Ashari berharap bahwa ke depannya ITS dapat terus melahirkan karya-karya teknologi yang dapat memajukan kemanusiaan. “Kami berharap dapat terus menggelar pameran-pameran teknologi yang lebih besar lagi untuk mengenalkan ke masyarakat mengenai inovasi karya anak bangsa,” tuntas Guru Besar Teknik Elektro ITS ini.