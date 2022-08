Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Luar Negeri, Ini Langkah Selanjutnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Hasil seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri 2022 telah diumumkan hari ini, Senin, 8 Agustus 2022. Hasilnya telah diumumkan melalui akun pendaftaran dan e-mail masing-masing penerima beasiswa."Selamat datang dan selamat bergabung menjadi #awardeebpi2022, bagi teman-teman yang dinyatakan lulus! Your long Journey starts today, focus on the step in front of you," ujar unggahan dalam akun Instargram @puslapdik_dikbud, Senin, 8 Agustus 2022.Masih dalam unggahan Puslapdik di akun Instagram resminya, memberi semangat kepada pendaftar yang belum lolos dalam seleksi kali ini agar tidak berkecil hati."You only fail when you stop trying! we really appreciate your efforts and keep going. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju pencapaian. Teman-teman yang belum berhasil bisa mencoba kembali di periode berikutnya, tetap semangat dan persiapkan yang terbaik dan semoga setiap langkah selalu diberi kelancaran" ujar unggahan tersebut.Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi nantinya akan diundang ke dalam grup WhatsApp yang dibentuk oleh tim Puslapdik Kemendikbudristek . Grup ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya.Pada grup ini juga akan menjadi wadah komunikasi. "Jika ada teman-teman penerima belum diundang pada grup, dipersilakan melapor pada e-mail helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id. Selanjutnya, penerima BPI diharuskan melakukan daftar ulang melalui Google Form yang akan kami kirimkan" ujar unggahan dalam akun Instagram, @awardee_bpi, Senin, 8 Agustus 2022.Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan perluasan Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinisiasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPI memberikan kesempatan bagi WNI untuk menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.Cakupan beasiswa ini meliputi dana pendidikan dan biaya pendukung lainnya, seperti dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, serta tunjangan keluarga.