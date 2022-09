Ingin Jadi Dokter Gigi? 10 Universitas Ini Punya Jurusan Kedokteran Gigi Terbaik di Dunia

1. Karolinska Institutet - Solna, Swedia

2. Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) - Amsterdam, Belanda

3. The University of Hong Kong - Hong Kong

4. University of Gothenburg - Gothenburg, Swedia

5. University of Michigan - Ann Arbor, Michigan

6. Tokyo Medical and Dental University (TMDU) - Tokyo, Jepang

7. University of Bern - Bern, Swiss

8. University of Zürich- Zürich, Swiss

9. King’s College London - London, Inggris

10. University of California - San Francisco, AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Kedokteran Gigi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut. Ada banyak sekolah yang mempunyai fakultas Kedokteran Gigi.Bagi Sobat Medcom yang tertarik berprofesi sebagai dokter gigi, sekolah-sekolah dengan Fakultas Kedokteran Gigi terbaik di dunia versi laman Instagram @topunis ini bisa jadi pertimbangan:Karolinska Institute atau Royal Caroline Institute adalah sebuah lembaga penelitian di bawah naungan University Hospital, Karolinska, Solna, Stockholm, Swedia. Lembaga ini merupakan sekolah kedokteran tertua ketiga di Swedia. Institut ini mempunyai majelis Nobel tersendiri yang memberikan penilaian bagi calon penerima hadiah nobel dalam bidang fisiologi.Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) memiliki reputasi internasional sebagai lembaga penelitian terkemuka dan merupakan salah satu lembaga pelatihan kedokteran gigi terbesar di dunia. ACTA berada di peringkat keempat di dunia dalam QS 2018 World University Rankings.The University of Hong Kong (HKU) adalah salah satu universitas riset publik di Hong Kong yang menduduki peringkat teratas di Asia. Perguruan tinggi ini didirikan pada 1887 sebagai Hong Kong College of Medicine for Chinese, dan merupakan perguruan tinggi tertua di Hong Kong. The University of Hong Kong memiliki tingkat penerimaan 10 persen.University of Gothenburg yang terletak di Kota Gothenburg, Swedia ini menempati peringkat nomor 1 di dunia dalam hal Kedokteran Gigi dalam QS World University Rankings by Subject tahun 2021. Universitas ini menawarkan studi sarjana dan pascasarjana di bidang kedokteran. University of Gothenburg memiliki tingkat penerimaan 12 persen.University of Michigan (U-M) terletak di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Institusi ini merupakan salah satu universitas riset ilmiah terkemuka di Amerika Serikat. Sekolah Kedokteran Gigi Universitas Michigan dinilai sebagai sekolah kedokteran gigi terbaik di Amerika Serikat selama tujuh tahun berturut-turut oleh publikasi internasional. QS World University Rankings 2021 juga mencantumkan U-M sebagai sekolah kedokteran gigi terbaik kedua di dunia. University of Michigan memiliki tingkat penerimaan 29 persen.TMDU adalah salah satu dari 9 Universitas Nasional yang ditunjuk dan terpilih sebagai universitas Tipe Teratas dari Proyek Universitas Global Teratas oleh pemerintah Jepang. TMDU menawarkan gelar sarjana muda dan pascasarjana di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang terkait. Universitas ini berada di peringkat ke-217 di dunia dan ke-7 di Jepang pada 2010.University of Bern adalah sebuah universitas di ibukota Swiss yaitu Bern, dan didirikan pada tahun 1834. Mahasiswa kedokteran gigi University of Bern akan menyelesaikan dua tahun pertama bersama mahasiswa Kedokteran. Tiga tahun berikutnya kemudian barulah sangat fokus pada kedokteran gigi praktis di Fakultas Kedokteran Gigi. Setelah berhasil menyelesaikan program gelar master dan ujian master Federal SwissUniversity of Zurich merupakan salah satu universitas terbesar di Swiss. Universitas ini sudah berdiri sejak tahun 1833. Jurusan kedokteran gigi di University of Zurich merupakan jurusan yang populer karena berada pada peringkat ke-29 dan masuk dalam deretan 150 universitas top dunia berdasarkan kemampuan kerja menurut QS 2017.King’s College London berada di bawah naungan University of London, adalah institusi berbasis penelitian dengan sekolah kedokteran gigi terbesar di Inggris. King's College London memiliki rumah sakit sendiri bernama Rumah Sakit King’s College yang sudah berdiri sejak awal tahun 1839. King’s College London memiliki tingkat penerimaan 13 persen.University of California terletak di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dengan hanya 88 siswa dalam kursus, penerimaan ke sekolah sangat kompetitif. Tingkat penerimaan University of California berada di angka 18 persen.Itulah sekolah-sekolah kedokteran gigi yang tersedia di seluruh dunia. Apakah Sobat Medcom tertarik kuliah di salah satunya? (