Universitas di Inggris Ini Tawarkan Beasiswa untuk Pencari Suaka hingga Pengungsi, Intip Yuk

Manfaat beasiswa

Biaya kuliah penuh selama masa studi Biaya pendidikan sebesar £5.000 per tahun Biaya akomodasi selama masa studi (hanya akomodasi di University of Glasgow)

Persyaratan beasiswa

Pencari suaka

Pengungsi

Perlindungan kemanusiaan

Skema Permukiman Kembali Inggris (UKRS)

Skema Permukiman Kembali Warga Afghanistan

Kebijakan Relokasi dan Bantuan Afghanistan (ARAP)

Skema Permukiman Kembali Orang Rentan Suriah (VPRS) (ditutup untuk pendatang baru Februari 2021)

Skema Sponsor Ukraina (Rumah untuk Ukraina)

Skema Keluarga Ukraina

Cara mendaftar

Jakarta: Inggris memiliki sejumlah universitas kelas dunia. Salah satunya, University of Glasgow. Universitas ini telah mendidik mahasiswa sejak 1451.University of Glasgow merupakan penyelenggara pendidikan tinggi keempat tertua di Inggris dan menerima status Scottish University of the Year dari Good University Guide pada 2018. Kampus ini juga masuk dalam 73 besar universitas terbaik dunia.University of Glasgow menawarkan lebih dari 600 program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Internship Hub yang menyediakan lebih dari 350 kesempatan magang setiap tahun.Bahkan 95,9 persen lulusan diterima bekerja atau melanjutkan pendidikan dalam waktu 12 bulan setelah lulus dari University of Glasgow. Glasgow juga memiliki sejumlah alumni ternama.Mulai dari Joseph Lister yang mengenalkan dunia pada antiseptik, bahkan pernah mengundang Albert Einstein untuk memberikan kuliah tentang teori relativitas di 1933. Selain itu, Glasgow adalah pilihan yang ideal untuk mahasiswa internasional.Kota ini terkenal sebagai ibu kota budaya Skotlandia dan memiliki banyak museum, galeri, pusat pertunjukan seni, serta beragam arsitektur yang menawan. Tidak hanya itu, University of Glasgow menawarkan beasiswa Sanctuary Scholarship untuk pelamar jenjang S1 dan S2 dengan alasan kemanusiaan dan menghadapi tantangan dalam melanjutkan ke pendidikan tinggi.Beasiswa ini terbuka untuk 20 calon mahasiswa sarjana yang mendaftar untuk masuk pada September 2023/24. Berikut informasi lengkap soal beasiswa di Glasgow dikutip dari laman schoters.com:1. Kandidat merupakan pelajar internasional2. Kandidat telah mengajukan aplikasi ke home office untuk pengakuan sebagai warga asing di bawah Konvensi PBB 1951 dan belum menerima keputusan dari home office pada aplikasi tersebut3. Memiliki surat penerimaan untuk studi di University of Glasgow4. Telah ditawari cuti untuk tetap tinggal di Inggris berdasarkan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau berdasarkan Peraturan Imigrasi Inggris5. Orang-orang yang terpaksa melakukan perjalanan ke Inggris karena alasan kemanusiaan:6. Orang-orang yang datang melalui skema, seperti:Pendaftaran beasiswa dilakukan dengan cara mengirimkan formulir aplikasi serta dokumen yang dibutuhkan via email ke alamat scholarships@glasgow.ac.ukDunia tanpa University of Glasgow berarti dunia tanpa USG, televisi, antiseptik, helium, skala koma, beta blocker, dan lainnya. Mulai dari penemuan isotop hingga gelombang gravitasi, komunitas Glasgow telah mengubah dunia selama lebih dari lima abad.Glasgow telah memberikan dunia mesin-mesin revolusi industri, membuat kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang kesehatan, seperti diabetes, gangguan kardiovaskular, kanker, serta masih banyak lagi.Kini, peneliti Glasgow juga sedang bekerja keras mencari solusi untuk berbagai permasalahan besar dunia. Mulai dari teknologi kuantum, masa depan kota, pembangunan internasional, HAM, keamanan global, pembangunan berkelanjutan, dan obat presisi.Glasgow adalah tempat di mana semua orang memiliki kesempatan untuk mengubah dunia. Apakah Sobat Medcom salah satunya?