5 Tips Maksimalkan Try Out Agar Hasil UTBK Memuaskan

Jakarta: Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) merupakan syarat wajib mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ). Beberapa perguruan tinggi negeri bahkan mengakumulasikan nilai tes ini dalam seleksi mandiri. Untuk itu, pengerjaan UTBK tak bisa asal-asalan.Salah satu cara memaksimalkan hasil UTBK ialah mengikuti try out. Dengan rutin mengerjakan latihan, Sobat Medcom akan terbiasa memahami pola soal UTBK.Namun, sekadar rutin mengerjakan soal saja belum cukup. Dikutip dari laman Akupintar, berikut lima kiat memanfaatkan try out agar nilai UTBK memuaskan:Setelah mengerjakan soal, jangan hanya mencari tahu jawaban tersebut benar atau salah. Perhatikan pembahasan soal agar Sobat Medcom sungguh-sungguh memahami alasan mengapa jawaban itu benar atau salah.Terkadang, saat mengerjakan soal-soal latihan dari buku, sering dijumpai pertanyaan serupa. Hal ini tak jarang menimbulkan anggapan soal UTBK yang sebenarnya berpola demikian.Padahal, kenyataannya bisa berbalik 180 derajat. Untuk itu, sebaiknya Sobat Medcom berusaha mencari sumber latihan lain dan berfokus pada soal-soal yang belum banyak dikerjakan saat berlatih sendiri.Dengan terbiasa mengerjakan soal dan memahami pembahasannya, runtutan pola pikir Sobat Medcom bakal kian terlatih. Semakin terlatih runtutan berpikir, semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebagian soal. Alhasil, sisa waktu tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit.Salah satu manfaat try out adalah membiasakan diri membaca cepat. Dengan terbiasa membaca soal, Sobat Medcom dapat memperkirakan seberapa panjang teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang harus dibaca, termasuk soal-soalnya.Agar waktu tak terbuang hanya untuk membaca, Sobat Medcom perlu mengatur strategi. Semisal, atur bagaimana caranya supaya 15 soal bisa diselesaikan dalam 15 menit.Hasil try out bisa dijadikan acuan mengukur seberapa jauh kesiapan diri menghadapi UTBK. Sobat Medcom juga bisa membandingkan nilai dari satu try out dengan try out lainnya guna melihat perkembangan dan kemajuan diri.Selain itu, bisa pula membandingkan nilai latihan dengan passing grade jurusan incaran. Meskipun tak sepenuhnya tepecaya, perbandingan ini bisa menjadi acuan seberapa besar peluang untuk masuk di jurusan tersebut.Itulah sejumlah cara memaksimalkan try out agar hasil UTBK memuaskan. Mulai sekarang, Sobat Medcom bisa berlatih soal dari buku maupun mengikuti try out online. (Baca: Tips Lolos UTBK-SBMPTN 2022 ala Rektor UNS