Unhas hingga ITB dan AS Perkuat Kerja Sama Pendidikan Lewat Loakarya

Jakarta: Para pemimpin STEM dari lembaga pendidikan tinggi (HEI) Indonesia, pimpinan sektor swasta, dan pejabat pemerintah pendidikan tinggi Indonesia mengadakan lokakarya untuk memperkuat kemitraan universitas Indonesia – AS. Tujuannya untuk meningkatkan jalur akademik siswa dan pendidikan STEM kelas dunia lanjutan di Indonesia.Acara ini diselenggarakan oleh Arizona State University, mitra pelaksana USAID untuk proyek lima tahun Higher Education Partnership Initiative (HEPI). Didanai oleh USAID, proyek ini berfokus pada inovasi kurikulum, akreditasi internasional, dan pengembangan jalur akademik untuk program kemitraan akademik STEM antara universitas AS dan Indonesia.?Proyek USAID Higher Education Partnership Initiative (HEPI) yang dilaksanakan oleh Arizona State University (ASU) mengadakan lokakarya yang mengundang universitas-universitas di Indonesia dan Amerika, serta sektor swasta dan juga kementerian.“Amerika Serikat, melalui USAID, memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemitraan pendidikan tinggi di Indonesia. Saya bangga dengan dukungan kuat yang diberikan oleh program kami untuk sektor penting ini," kata Direktur Misi USAID Indonesia Jeff Cohen, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.Sejak 2022, proyek HEPI telah bermitra dengan tiga universitas termasuk UNHAS, BINUS, dan ITB dalam peningkatan kurikulum program gelar STEM, memfasilitasi akreditasi internasional, dan mengembangkan jalur bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di AS. Sebanyak 1.174 staf pengajar telah dilatih dalam kurikulum terkait industri, inovasi instruksional fakultas, dan lokakarya untuk meningkatkan akreditasi dan pengakuan internasional.Selain itu, lebih dari 1.283 siswa telah mengikuti kursus singkat keterampilan lunak untuk mempersiapkan mereka untuk studi internasional di AS dan kesiapan kerja. HEPI menggandeng perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bermitra sebagai afiliasi yang akan terlibat dalam berbagai metode pengajaran aktif dan pembelajaran berbasis proyek.Melalui kemitraan ini, afiliasi memiliki kesempatan untuk membekali siswa dengan program yang mempersiapkan mereka untuk memiliki keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Program Launchpad dari HEPI juga akan mempersiapkan siswa untuk memilih universitas AS, melengkapi aplikasi, meningkatkan bahasa Inggris dan soft skill mereka, serta memahami budaya Amerika dan pendidikan tinggi.“Ini adalah contoh model kemitraan publik-swasta yang dikembangkan melalui proyek HEPI,” ujar Jeffrey Goss, Associate Vice Provost, Asia Tenggara untuk Arizona State University.Pihaknya berupaya meningkatkan kurikulum yang relevan dengan industri, memenuhi standar akreditasi internasional, dan meningkatkan pengakuan satuan kredit semester dan jalur program akademik antara universitas AS dan Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan lulusan STEM, HEPI bekerja sama dengan perusahaan industri terkemuka termasuk Oracle, Dow, Cisco, Coursera, dan Rockwell Automation untuk mengembangkan kurikulum yang selaras dengan tekanan pasar.Ini adalah peluang bagus bagi afiliasi untuk memberikan pengalaman belajar langsung bagi siswa yang bekerja di lab menggunakan teknologi canggih. Siswa juga dapat mengeksplorasi dan menerapkan pengetahuan mereka di area kerja Maker Innovation Space (MIS), dan bersama-sama membangun produk inovatif yang dapat memecahkan masalah dunia nyata.“Kemitraan universitas Indonesia-Amerika dengan industri multinasional menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Penting bagi setiap perguruan tinggi Indonesia untuk memiliki program studi yang berkomitmen menjalin kemitraan dan jalur penerapan standar mutu, akreditasi, dan rekognisi internasional”, tutur Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (MOECRT), Sri Gunani Partiwi.Ia menyampaikan, Kemendikbudristek menyambut baik Institut Teknologi Bandung ( ITB ), Universitas Bina Nusantara (BINUS), dan Universitas Hasanuddin ( UNHAS ) sebagai tiga hub universitas yang mendapat peran utama sebagai mentor untuk berbagi praktik terbaik. Selain itu juga pameran yang dapat disesuaikan untuk universitas afiliasi potensial terpilih secara geografis yang didistribusikan dari Aceh hingga Jayapura.Universitas afiliasi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kerja sama untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pedagogi, bermitra dengan industri, pengembangan fakultas untuk meningkatkan keterampilan profesional abad ke-21 siswa, bimbingan pada akreditasi dan pengakuan internasional, dan kegiatan kesiapan akademik bagi siswa yang tertarik untuk belajar di Amerika Serikat.HEPI adalah kemitraan AS-Indonesia yang menghubungkan universitas AS dengan program akademik di Indonesia yang memberlakukan model kemitraan untuk gelar Bersama (joint degree) antara program Indonesia dan AS, pengalaman pendidikan dan studi di luar negeri yang berbasis di AS, transfer ke program gelar di AS, dan pendaftaran di program pascasarjana AS.Kemitraan HEPI meningkatkan keterampilan dan kompetensi kritis mahasiswa melalui gelar berkualitas tinggi yang diakui secara internasional dan kredensial industri serta memberikan pengalaman pendidikan global bagi mahasiswa.Dalam kemitraan dengan universitas AS kelas dunia dan sektor industri swasta, universitas Indonesia akan menawarkan program berbasis pasar yang diakui secara internasional dengan kurikulum berkualitas tinggi dan pedagogi modern, dan akan menghasilkan lulusan dengan kualifikasi tingkat lebih tinggi dan teknis yang lebih kuat serta profesional dan keterampilan pemecahan masalah, keterampilan untuk memenuhi permintaan industri. Lulusan siap untuk dipekerjakan di posisi yang terkait dengan bidang studi mereka setelah menyelesaikan gelar.