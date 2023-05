BP3IP Lantik 105 Perwira Transportasi Laut, Ini Pesan Kepala BPSDMP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran ( BP3IP ) Jakarta meluluskan 105 lulusan pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut. Dalam pelantikan kali itu, Kepala BPSDMP menekankan pentingnya keselamatan dan perlindungan maritim.Lulusan tersebut terdiri atas Diklat Pelaut Tingkat I Bidang Keahlian Nautika dan Teknika sebanyak 38 orang, Diklat Pelaut Tingkat II Bidang Keahlian Nautika dan Teknika sebanyak 24 orang. Kemudian Diklat Pelaut Tingkat III Bidang Keahlian Nautika dan Teknika sebanyak 14 orang, Diklat Pelaut Tingkat IV Bidang Keahlian Nautika dan Teknika sebanyak 29 orang.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Djoko Sasono meminta para pelaut memastikan kapalnya memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim saat berlayar. Ini guna mendukung keselamatan pelayaran di Indonesia.Hal ini disampaikan Djoko saat memimpin Upacara Bon Voyage ke-65 dan Pelepasan Perwira Transportasi Laut ke-55 Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Kampus BP3IP Jakarta.Ia menyampaikan, para lulusan harus bertanggung jawab untuk memastikan praktik pelayaran dan aspek lingkungan sesuai dengan regulasi Internasional, yang menjunjung profesionalisme, keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan laut.Tema Bon Voyage kali ini,'Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Berlayar serta Komitmen Menjaga Lingkungan Laut Menjadi Legacy Pelaut Bagi Dunia, Selaras dengan International Maritime Organization (IMO) World Maritime Theme 2023 “MARPOL at 50 - Our Commitment Goes On”. Tema ini menyoroti International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).Djoko mengucapkan selamat kepada peserta Bon Voyage ke-65 dan Pelepasan Perwira Transportasi Pelayaran ke-55 yang telah berhasil melalui rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Tingkat I, II, III dan IV di BP3IP Jakarta.“Saya yakin bahwa saudara mengalami peningkatan kompetensi dan mampu melaksanakan tugas di atas kapal serta menyelesaikan permasalahan dengan tangguh dan handal dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang merupakan bangsa maritim,” ujar Djoko, di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023.Kepala Seksi SDM Bidang Sumber Daya BP3IP, Yohana Savitri Sianturi mengatakan, para lulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan sistem dan metode pembelajaran yang mencakup tiga kriteria kompetensi. Yaitu kompetensi profesional, kompetensi nilai dan sikap, serta kompetensi untuk siap menghadapi perubahan.