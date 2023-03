Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Subtema umum

Program Penjaminan Simpanan Program Penjaminan Polis Asuransi Stabilitas Sistem Keuangan Resolusi Bank Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Asuransi Program Restrukturisasi Perbankan Perbankan Syariah Asuransi Syariah Topik umum lain yang relevan terkait fungsi dan tugas LPS

Subtema khusus

Strategi Mengatasi Laju Inflasi dan Risiko Resesi Global Peran Sektor Keuangan dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global Analisis Dampak Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh Program Penjaminan LPS serta Literasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Ketahanan Sektor Keuangan Tantangan dan Peluang Perbankan Digital serta Implikasinya Terhadap Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank oleh LPS Normalisasi Kebijakan-Kebijakan Stimulus Sektor Keuangan Pasca Covid-19 dan Dampaknya terhadap Ketahanan Sektor Keuangan Pengembangan Jasa Sektor Keuangan yang Berwawasan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) untuk Pembangunan Berkelanjutan Optimalisasi Rancangan Program Penjamin Polis Asuransi di Indonesia: Dampak, Peluang, dan Tantangan bagi Industri Topik khusus lain yang relevan terkait fungsi dan tugas LPS

Syarat dan ketentuan

A. Syarat Kepesertaan:

Peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI) baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok (maksimum tiga orang) Peserta bukan merupakan: pegawai LPS; pegawai Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan Juara 1, 2, atau 3 dari kegiatan LPS Call for Research 2022 Peserta yang dapat memilih subtema khusus adalah mahasiswa Diploma/S1 s.d lulusan S3 dari segala bidang keilmuan Peserta yang dapat memilih subtema umum adalah mahasiswa Diploma/S1 s.d lulusan S2 dari segala bidang keilmuan

B. Syarat riset:

Bersifat orisinal dan bukan merupakan tindakan plagiasi Belum pernah dinyatakan sebagai pemenang atau tidak sedang dalam proses pengajuan pada kompetisi serupa yang diadakan oleh lembaga lain Belum pernah dipublikasikan sebelumnya dalam media elektronik atau media cetak Tidak sedang dalam proses pengajuan pada jurnal terakreditasi, baik pada terbitan nasional maupun internasional

C. Ketentuan Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs www.cfr.lps.go.id (“Situs Pendaftaran”) Peserta mengunggah kelengkapan administrasi kepesertaan dalam format pdf pada Situs Pendaftaran berupa pindaian dokumen sebagai berikut: Curriculum Vitae (CV); KTP; Surat Pernyataan Peserta terpilih dilakukan klarifikasi lebih lanjut wajib menyerahkan asli dokumen Curriculum Vitae dan Surat Pernyataan kepada LPS paling lambat lima hari kalender sejak tanggal email pemberitahuan LPS (informasi alamat tujuan pengiriman dokumen disampaikan dalam email pemberitahuan) Format isian Curriculum Vitae dan Surat Pernyataan mengikuti contoh yang ditetapkan LPS (peserta dapat mengunduh dari Situs Pendaftaran) Peserta mengunggah pada situs pendaftaran hasil riset dalam bentuk research paper beserta dokumen pendukung dalam dua format file, yaitu word dan pdf, masing-masing berukuran maksimum 20MB. Research paper dalam format pdf mencantumkan nama penulis dan asal instansi/universitas, sementara research paper dalam format word tidak perlu mencantumkan nama penulis dan asal instansi/universitas untuk keperluan blind review.

D. Ketentuan research paper

Strategi Mengatasi Laju Inflasi dan Risiko Resesi Global Peran Sektor Keuangan dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global Analisis Dampak Penetapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh Program Penjaminan LPS serta Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Ketahanan Sektor Keuangan Tantangan dan Peluang Perbankan Digital serta Implikasinya terhadap Program Penjaminan Simpanan dan/atau Resolusi Bank oleh LPS Normalisasi Kebijakan-Kebijakan Stimulus Sektor Keuangan Pasca COVID-19 dan Dampaknya pada Ketahanan Sektor Keuangan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Nasional yang Berwawasan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) untuk Pembangunan Berkelanjutan Optimalisasi Rancangan Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia: Dampak, Peluang, dan Tantangan bagi Industri Topik khusus lain yang relevan terkait fungsi dan tugas LPS

Program Penjaminan Simpanan Program Penjaminan Polis Asuransi Stabilitas Sistem Keuangan Resolusi Bank Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Asuransi Program Restrukturisasi Perbankan Perbankan Syariah Asuransi Syariah Topik umum lain yang relevan terkait fungsi dan tugas LPS.

Latar Belakang dan Tujuan Studi Literatur Metodologi dan Data Hasil Analisis Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Daftar Referensi (mengikuti acuan American Psychological Association)

I. Bagian

I.1. Subbagian

I.1.1 Sub-subbagian

Timeline LPS Call for Research 2023

Pengumpulan abstrak atau rencana penelitian untuk fasilitas coaching: 25 Juni 2023 Sesi coaching penelitian peserta: Juli - Agustus 2023 Batas pengumpulan researcher paper: 25 Agustus LPS researcher fair dan pengumuman: 4 Oktober

Pemenang Subtema Umum:

Juara 1: Rp 40 juta Juara 2: Rp 30 juta Juara 3: Rp 20 juta

Pemenang Subtema Khusus:

Juara 1: Rp 50 juta Juara 2: Rp 40 juta Juara 3: Rp 30 juta

(REN)

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menggelar LPS Call for Research 2023. LPS mencari akademisi atau profesional membuat karya tulis terkait sektor keuangan.Tahun ini, LPS Call for Research 2023 mengangkat tema “Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Menghadapi Ketidakpastian Global dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”.Kegiatan tahunan yang diselenggarakan sejak 2017 ini diharapkan mendorong insan akademisi maupun profesional untuk berkontribusi pada pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui karya tulis. Sekaligus, memperkuat fungsi riset LPS sebagai dasar mengembangkan kebijakan, khususnya terkait perluasan mandat LPS dalam penjaminan dan resolusi.Sobat Medcom yang tertarik, yuk simak informasi lengkapnya berikut:Tema diterjemahkan dalam dua kategori subtema yakni, subtema umum dan subtema khusus. Melansir laman prasetya.ub.ac.id, berikut isi kedua subtema:1. Peserta subtema khusus dapat memilih topik-topik research paper sebagai berikut:2. Peserta subtema umum dapat memilih topik-topik research paper sebagai berikut:3. Peserta diperbolehkan mengajukan research paper yang merupakan bahan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dari peserta sendiri. Penulisan research paper dilakukan sebagai berikut:· Dibuat dalam ukuran A4; menggunakan margin atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kanan 2,54 cm, kiri 2,54 cm; font Book Antiqua ukuran 12; spasi 1,5; maksimum 35 halaman (tidak termasuk cover dan abstraksi)· Disertai abstraksi yang disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing maksimal 1 halaman dilengkapi dengan kata kunci (keywords) dan dua digit nomor Klasifikasi Journal of Economic Literature (JEL) di bagian bawah abstraksi (kode nomor dapat dilihat pada https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)· Konstruksi research paper terdiri atas enam bagian, yaitu:· Isi research paper disusun dalam bahasa Indonesia· Penggunaan persamaan matematika dituliskan dengan Microsoft Equation· Penempatan tabel, grafik, dan/atau gambar di-insert pada teks· Konstruksi penulisan judul bagian, sub bagian, dan sub-sub bagian adalah sebagai berikut:Pemenang LPS Call for Research 2023 akan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan kategori per-subtema:Pemenang researcher paper favorit akan mendapatkan uang Rp 3,75 juta per orang dari setiap daerah seperti Jawa dan Bali, Sumatra, Kalimantan - Sulawesi, dan NTB- NTT-Maluku- Papua.Pajak atas hadiah ditanggung masing-masing pemenang. Ketentuan dan pendaftaran dapat diakses di microsite LPS CFR pada situs https://cfr.lps.go.id/ atau menghubungi Nisrina (+62-878-2204-1595). Yuk ikutan! (