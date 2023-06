Mengulik New York Film Academy, Almamaternya Adinia Wirasti 'AADC'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York Film Academy (NYFA)

Profil karier Adinia Wirasti

Baca juga: Intip 5 Kampus yang Banyak Cetak Artis Hollywood

(REN)

Jakarta: Adinia Wirasti , salah satu bintang film di Ada Apa Dengan Cinta alias AADC yang berperan sebagai Karmen, baru saja mengumumkan pernikahannya dengan sang kekasih, Michael Wahr.Adinia Wirasti memulai debut akting di AADC pada 2002 dan terus menunjukan dedikasinya di dunia seni peran. Bahkan, ia juga pernah menerima berbagai penghargaan bergengsi salah satunya Piala Citra.Selain sibuk berakting dan modeling, Adinia Wirasti ternyata merupakan alumni dari salah satu kampus seni peran terkenal di dunia lho, yakni New York Film Academy (NYFA).Melansir akun Instagram @schoters, Adinia Wirasti mengambil program Master of Fine Arts dengan fokus program studi Screenwriting karena ingin mencoba karier di balik layar.Selama study abroad di NYFA, Adinia mendapatkan kebiasan baru, seperti membiasakan diri membaca buku fisik karena adanya kebijakan kampus, terlepas adanya opsi buku-buku online. Dari sinilah ia memiliki kebiasaan baru yang terbawa hingga saat ini, yaitu ia hanya mau menerima naskah dalam bentuk fisik ketika ditawarkan oleh sutradara.Yuk, kita kenalan dengan kampus New York Film Academy dan profil karier Adinia:New York Film Academy didirikan pada 1992 oleh seorang mantan produser bernama Jerry Sherlock. New York Film Academy merupakan sekolah seni peran dan pembuatan film di Amerika Serikat yang berlokasi di Manhattan, New York dan Burbank, California.NYFA memiliki banyak program studi yang disediakan, seperti pembuatan film, produksi film, penulisan skenario, teater musikal, dan masih banyak lagi.Tidak hanya Adinia Wirasti, beberapa produser asal Indonesia juga lulusan dari New York Film Academy lho, di antaranya Affandi Abdul Rachman yang merupakan produser film Dibalik 98, dan Robert Ronny yang merupakan produser dari film Sebelum Iblis Menjemput.Alumni New York Film Academy diketahui memiliki gaji rata-rata sekitar USD42.000-USD57.000 (± Rp624-847 juta).Setelah menyelesaikan studinya, karier Adinia di dunia perfilman melejit. Ia berhasil meraih penghargaan-penghargaan bergengsi, seperti Festival Film Indonesia, Festival Film Bandung, Indonesian Movie Actor Awards 2017 sebagai Pemeran Wanita Utama Favorit, dan Piala Maya. Bahkan, film yang diperankan olehnya dengan judul Critical Eleven berhasil menjadi film Indonesia terlaris urutan ke-4 pada pertengahan 2017.Tidak hanya di film AADC dan Critical Eleven, Adinia juga memerankan beberapa film Indonesia yang cukup populer, yaitu Cek Toko Sebelah, Ada Apa Dengan Cinta 2, Cek Toko Sebelah 2.Nah, itulah informasi mengenai Adinia Wirasti, dari pendidikannya di kampus New York Film Academy dan kariernya. Apakah Sobat Medcom tertarik mau ikutan jejak Adinia Wirasti kuliah ke Amerika Serikat? (