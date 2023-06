8 Lulusan Universitas di New Zealand yang Jadi Tokoh Terkenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: New Zealand atau Selandia Baru merupakan negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi terbaik dengan memiliki pendekatan pengajaran yang unik dan inovatif.Bahkan, negara yang terkenal dengan buah kiwi ini memiliki institusi pendidikan tinggi dan universitas yang menduduki peringkat terbaik di dunia.Gelar yang diperoleh dari pendidikan di New Zealand telah terakreditasi secara global. Tidak hanya itu, berbagai institusi dan universitas di New Zealand juga telah menghasilkan banyak alumni terkenal dan berpengaruh.Adapun beberapa universitas ternama di New Zealand yang menghasilkan lulusan terkenal dan berpengaruh, yakni University of Auckland, University of Otago, University of Canterbury, Victoria University of Wellington, University of Waikato.Melansir akun Instagram @hotcourses_id, berikut alumni dari lulusan universitas di New Zealand yang menjadi tokoh terkenal dan berpengaruh:Anand Satyanand merupakan alumni jurusan hukum di University of Auckland. Anand Satyanand merupakan seorang mantan pengacara dan hakim yang bertugas sebagai Gubernur Jenderal New Zealand antara 2006-2011.Tuila'epa merupakan politisi asal Samoa sekaligus ahli ekonomi yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri ke-6 di Samoa pada 1998 hingga 2021. Tuila'epa merupakan alumni dari University of Auckland.Kamisese Mara merupakan alumni jurusan kedokteran di University of Otago. Kamisese Mara merupakan seorang politisi yang memegang jabatan sebagai Perdana Menteri di Fiji selama 22 tahun, yakni dari 1970 hingga 1992.Mazlan Othman terkenal sebagai ahli astrofisika pertama di Malaysia, ia terkenal sebagai seorang pendidik yang aktif berkiprah di negaranya. Selain menjadi pendidik, ia juga aktif terlibat di dalam organisasi PBB. Othman merupakan alumni di University of Otago.John Key adalah politisi New Zealand yang menduduki kursi pemerintahan New Zealand sebagai Perdana Menteri antara 2008 hingga 2016. Key mendapat gelar Bachelor of Commerce di bidang akuntansi dari University of Canterbury.Beatrice Tinsley merupakan seorang profesor wanita pertama yang bekerja di departemen astronomi University of Yale. Tinsley menempuh gelar Bsc dan MSc bidang fisika di Universitas Canterbury.Jika kamu adalah fans dari film Jurassic Park, mungkin mengenal nama ini. Sam Neill merupakan seorang aktor, penulis, sekaligus produser. Ia merupakan alumni di Victoria University of Wellington. Taika Waititi merupakan alumni Victoria University jurusan seni. Taika Waititi merupakan seorang aktor, komedian, produser, screenwriter, serta sutradara film. Salah satu karyanya adalah blockbuster seperti Thor: Ragnarok yang disutradarinya.Nah, itulah deretan alumni dari universitas di New Zealand yang menjadi tokoh terkenal dan berpengaruh. Apakah Sobat Medcom tertarik kuliah di negara tersebut? (