5 Keuntungan yang Bisa Kamu Dapat Jika Kuliah di New Zealand

1, Kenyamanan dan Keamanan





2. Panorama Alam yang Indah

3. Kualitas Pendidikan Terbaik

4. Standar Kehidupan

5. Kesempatan Kerja Setelah Lulus

Jakarta: Bisa Kuliah di luar negeri merupakan impian banyak calon mahasiswa . Kuliah di luar negeri memungkinkan mahasiswa merasakan pengalaman berbeda dengan berbagai perspektif dan budaya baru.Namun, calon mahasiswa terkadang bingung memilih negara tujuan tempat menimba ilmu. Untuk itu, sebelum menentukan tempat menimba ilmu mahasiswa harus mencari informasi sebanyak-banyaknya.Pada artikel ini, Medcom akan membahas negara tempat menimba ilmu yang bisa kamu jadikan referensi jika ingin study abroad, yakni New Zealand. Dilansir dari laman Instagram @schoters berikut 5 keuntungan yang kamu dapatkan jika kuliah di New Zealand:New Zealand merupakan salah satu negara teraman dengan tingkat kriminalitas rendah. Negara tersebut berada di posisi ke-2 dalam Global Peace Index 2022.Tidak hanya itu, New Zealand juga memiliki relasi yang baik dengan negara-negara tetangganya.New Zealand terkenal dengan panorama alamnya yang menakjubkan. Negara tersebut memiliki banyak danau dan sungai. Terdapat beberapa kegiatan outdoor yang ditawarkan yakni, bungee jumping, zorbing dan berkano.Terdapat beberapa bidang pendidikan unggulan di New Zealand, yakni ilmu perubahan iklim, agribisnis, dan manajemen bencana. Menurut The Worldwide Educating for Future Index, Economist Intelligence Unit New Zealand merupakan negara yang paling baik dalam mempersiapkan mahasiswanya.OECD Better Life Index 2022, New Zealand menempati posisi ke-10 negara dengan standar kehidupan terbaik. Tingkat kepuasan hidup masyarakat New Zealand melebihi rata-rata negara lainnya. New Zealand juga memiliki skor kesenjangan sosial paling rendah hanya sebesar 1,01.Setelah lulus kuliah, mahasiswa bisa mengaplikasikan Post-Study Work Visa yang berlaku hingga tiga tahun. Namun, pekerjaan yang dipilih harus sesuai dengan jurusan yang ditekuni.Itulah 5 keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika study abroad di New Zealand. Tertarik menimba ilmu di sana?