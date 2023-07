Selamat! Mahasiswa Doktor Matematika Unpad Dapat Pendanaan Riset Internasional dari AI-RTF

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Program Doktor Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran ( Unpad ), Arjun Hasibuan, memperoleh pendanaan riset internasional melalui program ASEAN-India Research dan Training Fellowship (AI-RTF). Tim Promotor Arjun yang diketuai Asep Kuswandi Supriatna dengan anggota Endang Rusyaman (Unpad) dan Haider Ali Biswas (Khulna University, Bangladesh) akan bekerja sama dengan Dr. Bapan Ghosh dari Indian Institute of Technology Indore, India.“Prestasi ini merupakan salah satu upaya dalam rangka penguatan kegiatan internasionalisasi prodi, khususnya dalam kegiatan mahasiswa outbond, yaitu berkegiatan riset di institusi luar negeri,” kata Kaprodi Program Doktor Matematika Unpad, Diah Chaerani, dikutip dari laman unpad.ac.id, Senin, 3 Juli 2023.Pendanaan AI-RTF diberikan saat Arjun menjalani penelitian selama kurun waktu 6 bulan di Indian Institute of Technology Indore, India. Penelitian direncanakan berlangsung mulai September 2023.Adapun topik penelitian yang diusulkan Arjun pada program AI-RTF yaitu “Discrete-Time Predator-Prey Model with Application to Marine Protected Areas”. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika pertumbuhan dan pengelolaan sumber daya perikanan pada model predator-prey dengan waktu diskrit yang mempertimbangkan penerapan kawasan lindung laut.Arjun berharap penelitian memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pada bidang matematika biologi dan memberi masukan bagi pemangku kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam mengatasi isu ketahanan pangan. Hasil AI-RTF ini ditargetkan berupa diseminasi hasil penelitian pada forum/konferensi international dan sedikitnya satu publikasi pada jurnal yang terindeks Science Citation Index (SCI) pada Q1 dan memiliki impact factor yang tinggi.ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) merupakan program pendanaan unggulan yang digagas oleh Departemen Sains dan Teknologi (DST) di India. Program ini menawarkan beasiswa bergengsi untuk meningkatkan kapasitas peneliti muda dari negara-negara ASEAN pada bidang sains dan teknologi. Melalui program ini, ikatan antara India dengan negara-negara anggota ASEAN semakin kuat.Ketua Tim Promotor, Asep K Supriatna, berharap penelitian tersebut dapat meningkatkan kualitas proses dan output penelitiannya sebagai mahasiswa Doktor. Dia juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam riset kolaborasi yang sedang ia kembangkan dengan tema “Dynamical Systems in Ecological and Natural Resource Problems”.