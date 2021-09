Ini Jadwal Lengkap Asesmen Nasional untuk Pelajar dan Pendidik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) 2021 telah dimulai. Beberapa peserta didik pada jenjang SMK, MAK, Paket C dan Sederajat telah menjalankan AN pada 20 sampai 23 September lalu.Hari ini, AN kembali dilanjutkan untuk peserta didik jenjang SMA, MA dan sederajat. Pada jenjang tersebut, AN berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 September 2021.Adapun pelaksanaan AN dilaksanakan dalam dua hari. Pada hari pertama, pelajar SMA sederajat mengerjakan latihan selama 10 menit, literasi membaca 90 menit dan survei karakter 30 menit.Untuk hari kedua kembali ada latihan selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan asesmen numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit.Berikutnya pelaksanaan AN untuk peserta didik SMP, MTs, Paket B dan sederajat akan berlansung pada 4 sampai 7 Oktober 2021. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari dengan jenis dan tempo waktu yang sama dengan pelajar SMA sederajat.Baca: Asesmen Nasional Dinilai Bukan Alternatif Tepat untuk Gantikan UN Untuk pelajar SD, MI, Paket A dan yang sederajat gelombang satu maupun gelombang dua, AN dilaksanakan pada 8 sampai 11 November. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari.Pada hari pertama pelajar mengerjakan latihan selama 60 menit, literasi membaca 75 menit, dan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua, latihan 25 menit, numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit.Sementara untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan diminta mengisi survei lingkungan belajar. Untuk pelaksanaannya, mengisi secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didiknya.AN hanya dilaksanakan di satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Izin tersebut berdasarkan penetapan pemerintah terkait PPKM.Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan AN 2021 dapat diakses melalui https://s.id/POS-AN-2021.