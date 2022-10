Pengertian Self Esteem dan Cara Meningkatkannya

1. Bersikap Baik kepada Diri Sendiri

2. Berani Bilang “Tidak”

3. Rayakan Keberhasilan Diri

4. Temukan Support System

5. Mencoba untuk Lakukan Hal Baru

(WAN)

Jakarta: Self esteem merupakan salah satu bagian dari kepribadian seseorang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya self esteem, seseorang akan bisa lebih percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, menghargai diri, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri.Self esteem yang tinggi sangat penting bagi setiap orang. Mereka akan menjadi efektif dan produktif serta dapat melakukan hubungan dengan orang lain dalam cara-cara sehat dan positif. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengalami dirinya sebagai seseorang yang berharga, mampu untuk menguasai tugas dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan.Dilansir dari klikdokter.com, ada banyak cara untuk bisa meningkatkan self esteem agar kita bisa lebih percaya diri.Untuk bisa mengaplikasikan self esteem dalam diri adalah mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang membuatmu bahagia. Selain itu, coba katakana hal-hal positif kepada diri sendiri. Kamu bisa melakukan cara ini dengan mempraktekkannya di depan cermin.Untuk mengembangkan self-esteem, kamu harus coba untuk bisa bersikap tegas dengan berlatih mengatakan “tidak”. Selalu setuju pada segala hal hanya untuk menyenangkan orang lain itu dapat menguras tenaga. Jadi, kamu juga perlu menghargai perasaan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum menyetujui sesuatu. Jangan sungkan untuk berkata “tidak” jika kamu memang tidak suka.Apabila kamu baru saja mencapai sebuah target, luangkan waktu untuk menghargai diri. Misalnya, jangan ragu untuk merayakannya dengan beli makanan favorit atau tas yang sudah diidamkan, bahkan bisa juga dengan sekadar me time di rumah. Terima juga pujian dari orang lain dengan bijaksana, bukan dengan sikap sombong. Ingat pujian tersebut ketika merasa rendah diri atau meragukan diri sendiri.Memiliki seseorang yang dapat mendengarkan semua keluh kesah dan bisa peduli dengan dirimu bisa membantu meningkatkan self esteem. Dengan menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang yang membuatmu merasa lebih baik, hal ini sangat membantu untuk meningkatkan harga diri.Cara meningkatkan self-esteem yang perlu kamu lakukan adalah mempelajari sesuatu yang baru. Misalnya, membaca buku dengan genre berbeda dari biasanya atau melakukan aktivitas kreatif seperti melukis atau merajut yang belum pernah digeluti. Hal hal tersebut akan menambah wawasan, kemampuan, dan juga kepercayaan diri kamu