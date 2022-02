Siswa Ikut Tes Seleksi PSB SMA Labschool dari New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Proses seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB) Labschool setiap tahun senantiasa diikuti oleh ribuan peserta. Tes yang dilakukan secara daring atau online memungkinkan tes ini dapat diikuti oleh siswa di manapun berada.Pada tahun ini, misalnya peserta diikuti oleh 2432 siswa se-Indonesia. Jika pada tahun lalu diikuti oleh peserta dari Afrika Barat dan Malaysia, pada tahun ini ada juga siswa dari luar negeri mengikuti tes PSB SMA Labschool Yakni peserta yang mengikuti tes dari New York Amerika Serikat yang memiliki perbedaan waktu 12 jam dengan waktu Indonesia bagian barat (WIB).Siswa dari New York tersebut dapat menjalankan tes tersebut dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Siswa yang berasal dari Junior High School 190 Russel Sage, New York City – USA, semangat mengerjakan walaupun di sana masih suasana malam.Dalam sambutan pembukaan tes PSB SMA Labschool, Rektor UNJ Komarudin mengapresiasi pelaksanaan PSB secara daring. Komarudin berharap pelayanan semakin baik dan ditingkatkan."Bila perlu menambah tim-tim ahli IT yang dapat direkrut untuk memperkuat tim IT Labschool. Karena apabila IT semakin baik, maka diharapkan pelayanan akan semakin baik pula," kata Komarudin dalam keterangan tertulisnya.Baca juga: UNJ Tambah 3 Guru Besar dari FE dan FBS Ia juga mengapresiasi kerja keras panitia, serta para pengawas yang bersedia melayani calon siswa sejak hari Minggu. Pelaksanaan PSB online secara umum berjalan lancar, walaupun di dalam perjalanannya ada sedikit hambatan, namun hambatan atau kendala dapat ditangani sehingga siswa dapat mengerjakan soal seluruhnya."Sehingga data peserta sudah terekam semua oleh panitia selanjutnya tinggal diolah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu soal yang dijawab benar mendapat poin 4, soal yang dijawab salah mendapat poin -1, dan tidak menjawab poin 0. Dengan skor tersebut selanjutnya akan diperingkat sesuai dengan nilai tertinggi sampai terendah," terangnya.Menurut ketua PSB, Fakhruddin tes Seleksi PSB Labschool 2022 dalam pelaksanaannya diikuti oleh 2.269 peserta dari 2.342 peserta yang mendaftar. Sebanyak 73 siswa berhalangan atau tidak hadir dalam tes tersebut.Berdasarkan data tersebut maka kehadiran selama tes berlangsung adalah 97 persen, atau yang tidak hadir 3 persen. Pengumuman dari tes ini akan disampaikan pada Rabu, 16 Februari 2022 secara daring di laman Labschool (www.labschool-unj.sch.id)."Seperti biasa peserta memasukkan username dan password yang dimiliki selanjutnya akan muncul hasil pengumuman secara personal. Selamat menunggu pengumuman, semoga anda dapat diterima menjadi bagian dari Labschool, dan bagi yang belum berhasil, kami tetap mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam tes PSB Labschool 2022," tutupnya.