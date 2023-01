Mau Kuliah Gratis di Luar Negeri? Simak Beasiswa Fully Funded yang Tersedia di 9 Negara Ini!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Menempuh pendidikan hingga ke luar negeri merupakan impian banyak pelajar. Ilmu dan pengalaman di negara berbeda dapat menjadi bekal memasuki dunia karier.Namun, keinginan tersebut sering terkendala ekonomi. Biaya yang dibutuhkan untuk belajar dan tinggal di luar negeri tentu tak sedikit.Tapi, jangan khawatir, Sobat Medcom bisa mendaftar beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan. Bahkan, beberapa beasiswa memberikan pembiayaan penuh alias fully funded.Dilansir dari laman Instagram @koebieducation berikut daftar beasiswa yang tersedia di sejumlah negara:Stanford University membuka beasiswa Knight Hennessy Scholarship untuk jenjang studi S2 dan S3.University of Groningen menyediakan beasiswa Eric Bleumink Fund untuk jenjang studi S2.Universiti Brunei Darussalam menawarkan UBD Graduate Scholarship untuk jenjang studi S2.National University of Singapore membuka beasiswa Science & Technology (S&T) Undergraduate Scholarship untuk jenjang studi S1. Selain itu, Nanyang Technological University juga membuka beasiswaThe Nanyang Scholarship untuk jenjang studi S1.Hokkaido University membuka Hokkaido University Fellowship untung jenjang studi S2 dan S3.King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) menyediakan beasiswa KAUST Fellowship untuk jenjang studi S2 dan S3. Selain itu, King Abdulaziz University juga menyediakan beasiswa KAU Scholarsip for Postgraduate Studies untuk jenjang studi S2 dan S3.Islamic University juga menyediakan beasiswa Islamic University Madinah Scholarship untuk jenjang studi S1.Khalifa University menawarkan beasiswa Combined Master/ Doctoral Research Teaching Scholarship (CMDRTS) untuk jenjang studi S2 dan S3.Chulalongkorn University menawarkan beasiswa CU Asean & Non Asean Scholarship Program untuk jenjang studi S2 dan S3. Selain itu, Khon Kaen University juga menawarkan beasiswa KKU University Scholarship untuk jenjang studi S2 dan S3.Chiang Mai University juga menawarkan beasiswa CMU Presidential Scholarship untuk jenjang studi S2 dan S3.University of Melbourne membuka beasiswa Graduate Research Scholarship untuk jenjang S2 dan S3. Selain itu, University of Queensland juga membuka beasiswa UQ Graduate School Scholarship untuk jenjang studi S2 dan S3.Itulah daftar universitas di sembilan negara yang menyediakan beasiswa. Bagi Sobat Medcom yang berkeinginan kuliah di luar negeri, sebaiknya dicatat, ya! (