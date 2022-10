8.772 Pelajar di Bangka Menerima Bantuan Program Indonesia Pintar, Segini Nominalnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Kemendikbudristek Minta Pemda dan Kampus Kawal Penyaluran PIP dan KIP

(CEU)

Sungailiat: Sebanyak 8.772 pelajar tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Besaran bantuan yang diterima Rp450.000 per siswa SD per tahun dan Rp750.000 per siswa SMP per tahun.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Rozali mengatakan, sebanyak 8.772 pelajar yang menerima bantuan PIP itu terdiri atas 6.262 siswa SD dan 2.510 siswa SMP. Selain bantuan PIP kata dia, sebanyak 800 siswa tingkat SD dan SMP mendapat bantuan beasiswa program Bangka Cerdas sebesar Rp1,2 juta per siswa per tahun.Sebanyak 800 siswa penerima bantuan Bangka Cerdas sebesar Rp1,2 juta terdiri atas 500 siswa SD dan 300 siswa SMP. "Siswa penerima bantuan beasiswa PIP maupun Bangka Cerdas merupakan siswa dari keluarga kurang mampu yang mempunyai semangat untuk belajar," katanya.Siswa yang memperoleh bantuan PIP harus membuka rekening di Bank BRI, sedangkan penerima bantuan beasiswa Bangka Cerdas yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) diharuskan membuka rekening di Bank Sumsel Babel atas nama penerima. "Bantuan tersebut akan ditransfer ke rekening siswa penerima baik melalui Bank BRI maupun Bank Sumsel Babel," kata dia.Wakil Bupati Bangka Syahbudin berharap siswa penerima dana PIP tahun 2022 dan bantuan pendidikan Bangka Cerdas dapat menggunakan untuk keperluan sekolah sehingga tidak mengalami kendala saat mengikuti proses belajar di sekolah. "Bagi orang tua murid yang memperoleh bantuan beasiswa, hendaknya segera membantu anak membuka rekening di bank yang ditunjuk untuk mempermudah proses penyaluran," katanya.