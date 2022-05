Siapkan Pendidikan Tak Terbatas Ruang, ITS Luncurkan Inovasi Pembelajaran Daring dan Praktikum Virtual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus mengembangkan produk inovasi pembelajaran daring. ITS meluncurkan Intelligent Online Learning dan inovasi praktikum daring.Produk terkait pembelajaran daring inovasi ITS tidak hanya berakhir pada pembuktian konsep, namun akan terus digunakan bahkan saat pembelajaran luring kembali normal. Rektor ITS Mochamad Ashari mengapresiasi seluruh inovator ITS yang telah melahirkan produk-produk pembelajaran virtual.“Lahirnya inovasi ini merupakan langkah kita bersama untuk menyiapkan sistem pendidikan masa depan yang tak terbatas oleh ruang,” ujarn Ashari dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Mei 2022.Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany menuturkan terdapat lima produk intelligent online learning yang dihasilkan sivitas ITS. Seperti inovasi kuliah di ruang kelas maya, auditorium di dunia maya, pengawas ujian cerdas, pengembangan sikap basis digital, dan perangkat uji kompetensi cerdas.“Pembelajaran yang dilakukan secara daring tetap dapat berlangsung interaktif,” kata dosen yang akrab dipanggil Taufany itu.ITS juga mengembangkan sarana praktikum secara virtual dengan sistem terintegrasi dan telah diujicobakan kepada mahasiswa. Terdapat 16 judul praktikum dari berbagai departemen di ITS yang diluncurkan pada peresmian kali ini.“Sistem telah dirancang agar mahasiswa dan dosen dapat mengontrol langsung peralatan percobaan meski dari jarak jauh,” tutur dia.Inovasi Massive Open Online Courses (MOOC) di MyITS Learning membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu baru dan mendapatkan pelatihan intens seperti kursus. “Terdapat lebih dari 300 konten yang tersedia di cloud content MOOC ITS untuk mahasiswa,” ungkap dia.Taufany berharap bahwa hal ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baru baik bagi dosen maupun mahasiswa. Dia juga berharap momen ini dapat dijadikan langkah yang mampu memberikan kontribusi untuk kebangkitan nasional ini.“Mari bersama menjadi tonggak bangkitnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan pemanfaatan teknologi digital,” ujar dia.Baca: Mudahkan Mahasiswa Selama Pandemi, ITS Luncurkan MyITS Services