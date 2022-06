ITS Perguruan Tinggi Terbaik di Kategori Pelayanan Publik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mendapat pengakuan terbaik dalam bidang pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya meraih penghargaan pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) 2022, Kamis, 16 Juni 2022.Menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia dari 51 instansi yang terpilih, ITS masuk 15 terbaik pada kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Terbaik. Menurut Sekretaris ITS, Umi Laili Yuhana, ini kali pertama ITS mengikuti Kompetisi P4 tersebut.Dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI tersebut, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari menerima langsung piagam penghargaan ini di Jakarta.Yuhana melanjutkan, tujuan diselenggarakannya kompetisi tersebut adalah untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, partisipatif, serta memberikan manfaat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. “Hal ini termasuk pula pelayanan yang lebih inklusif untuk perempuan dan penyandang disabilitas,” jelasnya.Dalam kompetisi yang telah berlangsung sejak awal tahun ini, terdapat tiga tahapan penilaian yang dilakukan. Pada tahap pertama, setiap lembaga pendaftar melakukan asesmen mandiri melalui situs web KemenPANRB.Kemudian dilakukan evaluasi dokumen dan pada tahap terakhir dilakukan evaluasi lanjutan secara virtual oleh tim evaluasi independen. “Pada tahapan terakhir ini ITS terpilih menjadi 51 peserta terbaik dari total 573 lembaga yang lolos administrasi,” terang Yuhana.Dosen Teknik Informatika tersebut mengaku senang dan bersyukur ITS dapat bersanding dengan instansi dari kementerian lainnya hingga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima bagi publik. “Sebuah kebanggaan kita terpilih sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang masuk dalam daftar penerima penghargaan,” tuturnya bangga.Saat ini, dikatakan Yuhana, semua unit di ITS berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang prima termasuk dalam hal pengaduan publik. Hal ini diwujudkan dalam berbagai hal, seperti perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan, pengadaan Pusat Layanan Terpadu (PLT), hingga berbagai layanan daring melalui situs web ITS serta myITS.Baca juga: Keren, ITS Sabet Juara 1 di Empat Kategori dalam Kontes Robot Indonesia Seleksi Wilayah 2022 Yuhana mengungkapkan bahwa ke depannya ITS akan terus berinovasi dalam meningkatkan layanan di berbagai aspek. “Komunikasi dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan dalam pengaduan juga kami tingkatkan,” pungkasnya.