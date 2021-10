THE WUR 2022, Unhas Kampus Terbaik di Indonesia pada 3 Bidang Ini

Unhas berhasil menembus THE WUR 2022 pada tiga subyek ini, yaitu:

Clinical and Health. Terdapat 6 universitas di Indonesia yang masuk daftar, Universitas Hasanuddin berada pada posisi 5 Indonesia, dan 601+ dunia

Life Sciences. Terdapat 9 universitas di Indonesia yang masuk daftar, Universitas Hasanuddin berada pada posisi 6 Indonesia, dan 801+ dunia

Physical Sciences. Terdapat 10 universitas di Indonesia yang masuk daftar, Universitas Hasanuddin berada pasa posisi 3 Indonesia, dan 801-1000 dunia.

Berikut Daftar Pemeringkat Perguruan Tinggi Indonesia Dalam THE WUR by Subject 2022:

Clinical and Health

Universitas Indonesia Universitas Airllangga Universitas Brawijaya Universitas Gadjah Mada Universitas Hasanuddin Universitas Padjadjaran.

Life Science

Universitas Airlangga Institut Teknologi Bandung Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro Universitas Gadjah Mada Universitas Hasanuddin Universitas Indonesia IPB University Universitas Padjadjaran.

Physical Sciences

Universitas Airlangga Institut Teknologi Bandung Universitas Hasanuddin Universitas Indonesia Universitas Sebelas Maret Institut Teknologi Sepuluh November Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro Universitas Gadjah Masa Universitas Padjadjaran.

Jakarta: Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali mencatatkan capaian membanggakan pada pemeringkatan perguruan tinggi terbaik tingkat dunia. Terbaru, Unhas berhasil mencapai posisi papan atas di Indonesia untuk pemeringkatan versi Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) by Subject 2022. THE membagi 11 subyek, yaitu Computer Science, Engineering, Clinical and Health, Life Sciences, Physical Sciences, Psychology, Art and Humanities, Bussiness and Economics, Education, Law, dan Social Sciences.Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada website THE World University Rankings 2022 , sebanyak enam subyek yang berkaitan dengan ilmu eksakta/saintek telah diumumkan.Pengukuran yang dilakukan oleh THE WUR by Subject dimaksudkan untuk melihat performa perguruan tinggi berdasarkan bidang ilmu tertentu. Terdapat lima indikator yang dinilai, yaitu: sitasi, pendapatan dari sektor industri (industry income), prospek internasional (International Outlook), penelitian (Research), dan pembelajaran (Teaching).Selain itu, terdapat empat variabel pemeringkatan yang dilibatkan, yaitu: jumlah mahasiswa penuh waktu (number of full time equivalency students), rasio dosen dan mahasiswa (number of students per staff), mahasiswa asing (international students), dan rasio perempuan dan laki-laki (female:male rasio).Baca juga: UGM Masuk 5 Besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi THE WUR 2022 Direktur Komunikasi Unhas, Suharman Hamzah menjelaskan, bahwa capaian ini merupakan hal yang sangat membanggakan, sebab untuk pertama kalinya Unhas masuk dalam pengakuan World Class University by Subject.“Ini adalah hasil dari upaya kolaboratif yang dilakukan secara simultan oleh semua elemen. Kita patut berbangga dengan capaian ini. Unhas membuktikan diri sebagai perguruan tinggi kelas dunia, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan subyek,” kata Suharman.Menurut rencana, THE WUR by Subject untuk lima subyek yang berkaitan dengan ilmu sosial dan humaniora akan diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dan 3 November 2021.(*/ir)