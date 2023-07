Jangan Salah, Ini 4 Aturan Unik Beasiswa Kuliah Luar Negeri

1. Double funding





2. Kembali ke negara asal

3. Peraturan kerja part-time

4. Pemberhentian beasiswa

Jakarta: Penerima beasiswa tak cuma wajib belajar untuk mendapat nilai yang sudah ditentukan pemberi beasiswa. Awardee juga harus mematuhi sejumlah hal yang dipersyaratkan pemberi beasiswa.Mereka yang melanggar bisa disanksi. Nah, pemberian sanksi ini beragam, bisa sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian beasiswa lho.Nah, berikut ini empat aturan unik beasiswa ke luar negeri yang tidak boleh kamu lewatkan dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Sejumlah beasiswa tidak memperbolehkan awardee-nya menerima beasiswa lain (double beasiswa). Apabila kamu dapat beasiswa seperti ini, jangan coba-coba daftar beasiswa lain ya.Sebab, beasiswa pertama kamu bakal dicabut. Salah satunya aturan di beasiswa LPDP di laman https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/umum/beasiswa-reguler-2023/."Tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double fünding selama menjadi penerima beasiswa LPDP".Aturan ini juga harus kamu ketahui di awal ya. Apakah beasiswa tersebut mengharuskan kamu pulang ke Indonesia setelah masa studi atau tidak.Beasiswa yang mengharuskan kamu pulang ke Indonesia contohnya beasiswa LPDP dan Australia Awards Scholarships (AAS). Namun, ada juga beasiswa yang tidak mewajibkanpenerimanya pulang ke negara asal, seperti Global Korea Scholarship (GKS) dan Monbukagakusho Scholarship (MEXT).Mahasiswa yang tengah kuliah di luar negeri terkadang tergoda kerja part time lantaran upah-nya besar. Namun, penerima beasiswa wajib mengecek lebih dulu apakah beasiswamu memperbolehkan kerja part-time atau tidak.Negara-negara yang memperbolehkan mahasiswanya kerja part time, seperti Korea Selatan, Australia, Belanda, dan Kanada.Beasiswamu bisa diberhentikan bila kamu melanggar aturan yang ditentukan oleh pemberi beasiswa. Contonya, beasiswa MAECI ke Italia, awardee wajib mempunyai hasil akademik memuaskan di tahun pertama S2 agar funding bisa diteruskan di tahun kedua.Dikutip dari laman https://scholarships.af/wp-content/uploads/2023/05/CALL-FOR-APPLICATIONS-MAECI-GRANTS-A.Y.2023-2024-ENG.pdf, berikut aturan MAECI.Art. 1Grants Opportunities1.1 Master's Degree (Laurea Magistrale 2° ciclo)Grants for Master's Degree courses are awarded for a period of study of 6 (six) or 9 (nine) months. Admission to the first year of a Master's Degree course in Italy requires the completion of a Bachelor's degree: admission to the second year is granted to applicants who can prove satisfactory academic progress with their first year exams.Nah, itulah aturan-aturan unik dari beasiswa yang mesti kamu ketahui sebelum mendaftar yaa.