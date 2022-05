ITS Buka Kesempatan Kolaborasi Industri Lewat Gemastik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Memahami kondisi lapangan sebagai kebutuhan industri dapat menjadi acuan untuk diselaraskan dengan skema akademisi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) melalui Clinic Gemastik ITS (CiGITS) menggandeng lini industri untuk bekerja bersama mahasiswa ITS yang akan berlaga di Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ( Gemastik ) ke-15 di penghujung 2022.Koordinator CiGITS, Irzal Ahmad Sabilla, menyampaikan ITS rutin melahirkan berbagai ide dan inovasi interdisiplin sekaligus talenta cemerlang setiap tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian ITS sebagai kampus yang tak pernah absen dari podium juara Gemastik.“Adanya potensi ini dapat memenuhi kebutuhan industri, baik dari segi teknologi hingga sumber daya manusia,” tutur Irzal dikutip dari laman its.ac.id, Jumat, 13 Mei 2022.Kolaborasi dengan industri tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pra-final dan pasca final. Pada tahap pra-final, industri diberi ruang untuk menjabarkan masalah dalam perusahaan mereka.“Permasalahan tersebut menjadi studi kasus yang akan diselesaikan kontingen lomba melalui ide-ide kreatif dan aplikatif yang mereka ciptakan,” kata dosen Departemen Teknologi Informasi tersebut.Sedangkan, pada tahap pasca final, CiGITS akan menyeleksi, memilih, dan memberikan rekomendasi mahasiswa yang berkompetensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Irzal yakin mereka yang berhasil melaju ke final memiliki kemampuan tinggi sehingga dapat memberi kontribusi positif bagi industri, mengingat persaingan pada kompetisi cukup sengit.Rekomendasi-rekomendasi talenta ini dapat ditindaklanjuti perusahaan melalui program magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Serta berbagai pengembangan lain yang dapat dilakukan.“Yang demikian ini (kolaborasi) membantu perusahaan memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya manusia terbarukan dan memiliki kompetensi tinggi,” ujar Irzal.Untuk menjamin hal tersebut, CiGITS memegang peranan krusial. Tim yang dimotori dosen-dosen ITS dengan basis pengalaman dalam Gemastik dari tahun ke tahun ini akan menaungi kontingen secara intensif.Mulai pembentukan tim, penyusunan proposal, pembuatan karya dan presentasi di final. Hingga elemen penunjang lain seperti kamp pelatihan kontingen.“Semua ini dilakukan untuk meningkatkan daya juang dan semangat bagi mereka yang akan berlaga,” jelas Irzal.Lulusan Departemen Teknik Informatika itu berharap dapat terjalin sinergi harmonis yang dapat meningkatkan animo dalam berkompetisi dan kerja sama tim yang kreatif dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.“Dan pada akhirnya, semoga ITS dapat mempertahankan juara umum Gemastik,” kata dia.Baca: Inovasi Mahasiswa ITS, Deteksi Serangan Jantung Koroner Pakai Rompi