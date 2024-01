Terkesan dengan Mahasiswa IISMA, UMKC Tawarkan Beasiswa Program Profesi

Advertisement

Jakarta: University of Missouri-Kansas City (UMKC) terkesan dengan mahasiswa yang mengikuti program Indonesian International Student Mobility Awards ( IISMA ) di kampus Amerika Serikat tersebut. UMKC menawarkan perluasan kerja sama berupa pemberian beasiswa program Profesi.Hal itu mengemuka saat pertemuan IISMA dan UMKC dalam rangka kunjungan kerja sama di bidang Pendidikan di University Club Yogyakarta, Jawa Tengah.“UMKC telah menjalin kerja sama dengan IISMA pada 2023. Terdapat 16 awardees IISMA yang merupakan mahasiswa vokasi belajar di UMKC selama fall semester,” kata Kepala Program IISMA Kemendikbudristek, R. Rachmat A. Sriwijaya dikutip dari Antara, Senin, 22 Januari 2024.Rachmat mengungkapkan kerja sama antara IISMA dan UMKC sudah berlangsung sejak tahun lalu. UMKC sangat terkesan dengan 16 awardee IISMA yang bergabung pada 2023 karena menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri di kelas.Rektor UMKC C. Mauli Agrawai menyampaikan ketertarikan Bloch School of Management UMKC bermitra dengan IISMA khususnya memfasilitasi Program Profesi sehingga siap menampung 20 penerima beasiswa atau lebih.Selain memiliki Program Kewirausahaan yang kuat di Bloch School of Management, UMKC juga satu-satunya sekolah di wilayah Kansas City yang diakreditasi oleh Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).“UMKC turut diakreditasi oleh The Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA),” kata Mauli.IISMA merupakan salah satu program flagship di bawah kebijakan Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan mahasiswa Indonesia kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri selama satu semester. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa Indonesia pada keragaman akademik dan budaya internasional.IISMA kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk belajar satu semester di kampus-kampus terbaik luar negeri. Pendaftaran dibuka mulai 23 Januari sampai 14 Februari 2024 untuk skema reguler dan afirmasi yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran skema co-funding.