RUU Sisdiknas Belum Bisa Masuk Prolegnas 2022, Nadiem: Apa Boleh Buat

Jakarta: Mahasiswa Indonesia di Boston University School of Education, Suhandi menyampaikan masukan terkait kesejahteraan guru kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim . Nadiem pun menanggapi bahwa jajarannya selalu mengedepankan suara guru.“Soal guru honorer merupakan masalah yang sudah lama sehingga langsung menjadi salah satu prioritas utama ketika saya menjabat. Tahun lalu sekitar 300 ribu guru honorer telah menjadi ASN PPPK . Tahun ini sekitar 300 ribu pun akan diangkat menjadi ASN PPPK,” terang Nadiem saat pertemuan dengan sejumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat, di Massachusetts Institute of Technology, dalam siaran persnya, Kamis, 22 September 2022.Suhandi juga menyinggung soal kesulitan kawannya yang seorang guru untuk mendapatkan gaji karena belum melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kami sudah berupaya keras agar mulai tahun ini guru dapat memperoleh tunjangan meskipun belum mendapatkan sertifikat PPG. Namun, niatan yang kami tuangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ( RUU Sisdiknas ) tersebut harus ditunda pembahasannya, jadi apa boleh buat," terang Nadiem Menutup pertemuan ini Mendikbudristek berpesan, “Perubahan selalu mengundang resistensi. Kalau dalam suatu kepemimpinan tidak ada yang protes, jangan-jangan kamu belum melakukan apa-apa. Yang penting hati kita tulus dan kinerja kita bagus," jawab Nadiem.Nadiem melakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Indonesia dari Harvard University, Boston University, Northeastern University, Berklee College of Music, Babson College, Boston College, UMass Boston, UMass Lowell, Bentley University, Worcester Polytechnic Institute, Clark University, Tufts University, Bunker Hill Community College, University of New Hampshire, Brown University, dan John Hopkins University. Pertemuan berlangsung di Massachusetts Institute of Technology.Lawatan Mendikbudristek ke AS memiliki dua misi khusus. Pertama, untuk menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam hal transformasi sistim pendidikan melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar.Kedua, untuk mendorong kerja sama, antara lain di bidang pendidikan tinggi dengan sejumlah universitas dan di bidang kebudayaan dengan institusi riset dan permuseuman top dunia yang berkedudukan di AS.