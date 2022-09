Kemendikbudristek Beberkan Sumber Gaji 400 Orang Tim Bayangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku memiliki tim bayangan berjumlah 400 orang. Tim itu diminta khusus merancang ekosistem teknologi digital dalam bentuk platform aplikasi Kemendikbudristek.Tenaga kerja dari Tim yang melekat dengan Kemendikbudristek itu ternyata direkrut oleh PT Telkom. Orang-orang yang bekerja sama dalam tim tersebut turut digaji dengan uang negara."Gajinya dari jenis pekerjaan yang kita kerjasamakan dengan PT Telkom. (Gaji) tetap dari anggaran negara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek, Hasan Chabibie, kepada Medcom.id, Jumat 23 September 2022.PT Telkom dipercaya Kemendikbudristek untuk membantu dalam pengembangan ekosistem digital. Sekaligus dengan layanan platform di dalamnya."Karena tuntutan profesionalisme, stabilitas luar biasa, PT Telkom lah yang hire orang-orang ini agar bisa membrikan dampak luar biasa bagi dunia pendidikan kita," ungkap dia.Hasan menyatakan kemampuan teknologi orang-orang yang di rekrut berada di atas rata-rata. Sebagian besar tenaga yang direkrut PT Telkom berasal dari perusahaan startup atau rintisan terkemuka."Sebagian besar mereka yang tergabung itu ada yang dari decacorn, unicorn, atau firma konsultan teknologi, atau perusahaan yang ahli data. Karena harapannya ketika dihadirkan itu betul-betul itu bagus dan mencapai transformasi pendidikan sebagaimana yang diharapkan," bebernya.Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengaku memiliki 400 orang yang tergabung dalam "organisasi bayangan". Posisi tim bayangan tersebut tidak masuk dalam struktur birokrasi namun melekat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bahkan turut mendesain produk-produk yang dihasilkan kementerian."Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our Ministery. (Saat ini kami memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai organisasi bayangan yang melekat pada Kementerian kami," kata Nadiem mengutip unggahan video di akun Instagram @nadiemmakarim, Kamis, 23 September 2022.Pernyataan yang disampaikan Nadiem dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB itu juga membeberkan, jika tim yang berisikan 400 orang itu bukanlah vendor untuk kementerian. Yang jelas, kata dia, dalam tim tersebut memiliki sejumlah leader yang setara dengan Direktur Jendral (Dirjen) pada direktorat yang ada di Kemendikbudristek.