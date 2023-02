10 Universitas dengan Lulusan Siap Kerja Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. University of California Los Angeles (UCLA)

4. The University of Sydney

5. Harvard University

6. Tsinghua University

7. University of Oxford

8. The University of Melbourne

9. Cornell Univeristy

10. The University of Hong Kong

Jakarta: Setiap perguruan tinggi di seluruh dunia selalu berusaha memperbaiki kualitasnya. Hal itu agar dapat menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia.Terdapat beberapa lembaga pemeringkatan yang secara rutin melakukan survei analitik kualitas pendidikan tinggi di dunia, salah satunya Quacquarelli Symonds (QS). Tidak hanya pemeringkatan perguruan tinggi dengan kualitas terbaik, baru-baru ini QS juga mengurutkan perguruan tinggi yang memiliki lulusan siap kerja terbaik.Setiap universitas tentu perlu menyiapkan keterampilan kerja yang baik bagi mahasiswa nya. Hal itu berguna bagi mahasiswa untuk memasuki dunia karier Dilansir dari laman Instagram @Kobieducatiion sejumlah universitas dengan lulusan siap kerja terbaik, yaitu:Massachusetts Institute of Technology (MIT) adalah salah satu universitas terbaik di dunia. MIT unggul dalam bidang teknologi. Massachusetts Institute of Technology merupakan institusi riset swasta yang berlokasi di kota Cambridge tepat di seberang Sungai Charles dari distrik Bay di Boston, Amerika Serikat.Stanford University merupakan universitas yang terletak di di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Stanford University unggul dalam bidang teknologi dan inovasi.University of California, Los Angeles merupakan salah satu kampus anggota Ivy League.UCLA berdiri sejak 1919. Universitas ini memiliki 27.000 mahasiswa sarjana dan 11.500 mahasiswa pascasarjana.University of Sydney berada di Sydney, Australia. Kampus ini selalu masuk dalam 50 besar universitas terbaik di dunia menurut QS World University Rankings 2023. The University of Sydney menyediakan lebih dari 400 bidang studi.Harvard College didirikan pada 1636. Kampus utama Harvard berada di Cambridge dan Boston.Kampus ini menyediakan sejumlah fakultas untuk berbagai jenjang studi. Di antaranya Fakultas Seni dan Sains, Sekolah Bisnis, Sekolah Desain, Sekolah Keagamaan, Sekolah Pascasarjana Pendidikan, Sekolah Pemerintahan JFK, Sekolah Hukum, Sekolah Kedokteran dan Sekolah Kesehatan Masyarakat.Tsinghua University adalah salah satu universitas terkenal di Beijing, China. Kampus ini telah berdiri sejak 1911.Tsinghua University memiliki 19 fakultas dan 33.000 mahasiswa. Sebanyak 2.600 di antaranya adalah mahasiswa internasional.Oxford University merupakan salah satu kampus tertua di dunia. Diperkirakan kampus ini telah berdiri sejak abad ke-11.Universitas ini terletak di Wellington Square, Oxford. Saat ini, 20.000 mahasiswa tengah mengenyam pendidikan di Oxford University.Universitas Melbourne terletak di Melbourne, Victoria. Kampus tersebut merupakan universitas tertua kedua di Australia.Kampus utamanya berada di Parkville, Melbourne. Universitas Melbourne merupakan kampus terbaik di Australia.Cornell University merupakan salah satu kamus anggota Ivy League. Universitas ini didirikan pada 1865 dan berlokasi di Ithaca, New York. Universitas ini menamung 20.833 mahasiswa.Universitas Hong Kong terletak di Pokfulam, Hong Kong. Universitas tersebut didirikan pada 1911.Universitas Hong Kong merupakan perguruan tinggi tertua di Hong Kong. Universitas tersebut menyediakan 10 fakultas akademik dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.Itulah 10 universitas dengan lulusan siap kerja terbaik di dunia. Sobat Medcom tertarik mengenyam pendidikan di salah satu kampus tersebut? (