Taylor Swift Hingga Justin Timberlake, Ini 5 Tokoh Penerima Gelar Honoris Causa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Taylor Swift

2. Oprah Winfrey

3. Ed Sheeran

4. Shah Rukh Khan

5. Justin Timberlake

(REN)

Jakarta: Sobat Medcom pasti sering mendengar istilah cumlaude, bukan? Ini merupakan predikat kehormatan yang disematkan kepada seseorang usai menyelesaikan studi di perguruan tinggi Gelar kehormatan itu ternyata ada pula yang bisa diberikan kepada seseorang tanpa harus menempuh pendidikan tinggi terlebih dahulu. Predikat tersebut dinamakan Honoris Causa.Honoris Causa diberikan apabila seseorang telah berjasa dan/atau berkarya bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Bukan sembarang orang, gelar kehormatan ini hanya disematkan kepada mereka yang memiliki kontribusi besar di bidang tertentu.Seperti halnya lima publik figur berikut yang berhasil menyandang gelar doktor kehormatan tanpa mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Dikutip dari Instagram @schoters, inilah kelima sosok penerima Honoris Causa:Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat ini terkenal dengan naratif lagu yang kerap berpusat pada kehidupan pribadinya. Lantaran dianggap relatable, karya-karya Taylor Swift berhasil menembus pasar internasional dan dikenal oleh penikmat musik di seluruh dunia.Berkat kontribusinya di bidang musik yang luar biasa itu, Taylor Siwft menerima gelar doktor kehormatan dari New York University. Gelar tersebut dalam bidang Fine Arts.Masih dari Amerika Serikat, Oprah Winfrey yang merupakan pembawa acara dan produser ini berhasil menerima gelar doktor dari universitas kelas dunia. Bukan cuma satu, melainkan empat gelar sekaligus.Honoris Causa pertamanya diraih pada 2022. Kala itu, Oprah menyandang gelar Doctor of Fine Arts dari Princeton University.Tujuh tahun setelahnya, Oprah kembali menerima Honoris Causa. Dia memperoleh gelar Doctor of Humane Letters dari Duke University.Tak berselang lama usai Honoris Causa keduanya atau lebih tepatnya pada 2011, Oprah kembali menerima penghargaan. Dia menyandang gelar doktor kehormatan dari University of the Free State di Afrika Selatan atas jasanya terhadap pendidikan di negara tersebut.Tak berhenti sampai di situ, Harvard University juga menganugerahi gelar Doctor of Laws kepada Oprah pada 2013.Sama seperti Taylor Swift, Ed Sheeran juga menerima Honoris Causa berkat kontribusinya di bidang musik. Penyanyi asal Inggris ini menerima gelar doktor kehormatan dari University Campus Suffolk pada 2015.Aktor yang dijuluki King of Bollywood ini dianugerahi lima gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas dunia. Di antaranya The University of Law, University of Edinburgh, dan University of Bedfordshire.Teranyar, Shah Rukh Khan memperoleh Honoris Causa pada 2020. Dia dianugerahi gelar doktor kehormatan dari La Tribe University, Australia, berkat kontribusinya di bidang film.Layaknya Swift dan Sheeran, Justin Timberlake juga mendapatkan gelar kehormatan atas prestasinya di bidang musik. Dia menyandang gelar Doctor of Music dari Berklee School of Music pada 2019.Itulah lima tokoh yang mendapatkan gelar kehormatan tanpa mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Apakah Sobat Medcom tertarik mengikuti jejak salah satu tokoh di atas? (Baca: Isi Pidato Taylor Swift Saat Menerima Gelar Doktor di NYU, Full Lelucon dan Motivasi