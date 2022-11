ITS Beri Penghargaan Kepada 3 Insan Terpilih, Salah Satunya Ayahanda Maia Estianty

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memberikan penghargaan dr. Angka Nitisastro kepada tiga insan yang terpilih. Penghargaan tahunan ini merupakan apresiasi terhadap insan-insan yang berjasa bagi ITS.Ketiga nama tersebut ialah Ir Harjono Sigit Bachroensalam (mantan Rektor ITS yang juga ayahanda dari Maia Estianty ), Dr (HC) Ir Tri Rismaharini MSc (Menteri Sosial RI), dan Dr (HC) Ir Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan RI). ?Penghargaan tersebut diberikan dalam acara bertema "Mengenang dan Melanjutkan Visi dr Angka Nitisastro Membangun ITS" yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-62 ITS.Gelaran ini menjadi bentuk puji syukur atas Dies Natalis ke-62 ITS bersama para pendiri dan pensiunan sivitas akademika yang berjasa bagi ITS . Wawan menambahkan, pemilihan penerima penghargaan ini sendiri diawali dengan pengumpulan jaringan aspirasi tiap departemen yang kemudian diolah oleh fakultas-fakultas di ITS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.“Surat Keputusan (SK) Rektor ITS tentang penerima penghargaan Angka Nitisastro menjadi dasar dari pemilihan insan yang memenuhi kriteria-kriteria yang terlampir,” imbuhnya dalam siaran pers ITS, Sabtu, 12 November 2022.Dosen Departemen Teknik Mesin ITS ini berharap, visi dr. Angka Nitisastro untuk menciptakan perguruan tinggi yang dapat memberikan sumbangsih pada negara dapat terus tertanam. Tak hanya itu, menurut Wawan, ITS memiliki fondasi yang kuat dalam menghasilkan insan pendidikan yang berkualitas.“Semoga lewat pengenalan perjalanan panjang ITS ini dapat menjadi tambahan motivasi dan menginspirasi para sivitas ITS untuk terus berkarya,” ujarnya.Kegiatan yang disiarkan pula melalui platform youtube ITS TV ini turut dihadiri oleh keluarga besar dr Angka Nitisastro, para mantan rektor ITS, pensiunan sivitas akademika ITS, jajaran pimpinan ITS, dekanat ITS, dosen ITS, hingga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS.