Capek Habis Ujian? Yuk Coba 10 Kegiatan untuk Stress-Relief

1. Kunjungi Tempat Wisata

2. City Tour

3. Nonton Film atau Series

4. Baca Buku

5. Beresin Kamar Tidur

6. Ubah Penampilan

7. Reuni Teman Lama

8. Nginap atau Staycation bareng Teman

9. Kuasai Skill Baru

10. Cari Tempat Magang





Jakarta: Wah… tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung tahun. Pasti beberapa di antara Sobat Medcom habis kelelahan bertempur dengan ujian semester ya? Hihihi… Untuk kalian yang lagi kelelahan habis ujian dan mau menghilangkan stress, melansir situs Ruangguru, Sobat Medcom bisa nih cobain 10 aktivitas menarik ini untuk stress-relief kalian!Memang ya, kalau lagi liburan itu nggak luput dengan kegiatan jalan-jalan ke tempat wisata. Kalian bisa nih mencoba eksplor berbagai tempat wisata, baik itu luar negeri ataupun dalam negeri. Jangan salah, lho Sobat Medcom! Banyak tempat wisata di dalam negeri kita yang menyuguhkan panorama alam yang mengagumkan dan tentunya dengan harga terjangkau. Contohnya, kalian bisa mengunjungi Pulau Belitung, Pulau Derawan, Lombok, Jogjakarta, dan masih banyak laginya.Untuk kalian yang ingin berpergian ke luar negeri namun ingin mengeluarkan duit yang tidak begitu besar, kalian bisa nih coba eksplor tempat wisata dengan backpacking ke kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, atau Singapura. Kalian bisa lho backpacking bareng teman-teman kalian biar perjalanan kalian seru. Kalau backpacking sendirian juga nggak kalah seru kok karena kalian bisa mendapatkan kenalan baru sesama backpackers, menarik kan?Kalau kalian bosan dengan tempat wisata dan tidak ingin berpergian jauh, kalian bisa nih coba aktivitas city tour. Kalian bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang tersedia di kota kalian, seperti Museum, Art Gallery, pusat perbelanjaan atau taman bermain. Untuk kalian tinggal di Jakarta dan berkeinginan untuk short-escape dari riuhnya perkotaan, kalian juga bisa menghabiskan waktu kalian dengan mengunjungi Kepulauan Seribu selama beberapa hari, seperti Pulau Bidadari, Pulau Tidung atau Pulau Pari. Tentunya, kalian bisa memanjakan mata kalian dengan keindahan pantai dan laut di wilayah Jakarta yang nggak kalah elok dengan Bali dan Lombok. Healing abis deh!Kalau Sobat Medcom terlalu lelah untuk berpergian ke tempat wisata, kalian bisa nih menghabiskan waktu untuk menonton series atau film favorit kalian. Di berbagai situs streaming kini menyediakan beragam film menarik yang patut kalian tonton, contohnya kalau kalian tertarik menonton anime, kalian bisa nonton film karya Studio Ghibli atau nonton Under the Queen’s Umbrella atau Descendants of the Sun jika kalian lagi in the mood nonton Drama Korea.Eits.. bukan baca buku pelajaran lho Sobat Medcom! Yang ada kalian makin stress lagi! Hihi.. Maksud dari membaca buku disini adalah kalian bisa membaca buku favorit kalian, seperti novel atau komik, seperti buku karya Tere Liye apabila kalian tertarik akan buku-buku fantasi atau kalian bisa membaca karya Agatha Christy jika kalian berminat dengan buku-buku misteri dan crime.Ada enggak nih dari Sobat Medcom yang kamarnya berantakan sehabis ujian? Wajar saja kok! Kamar tidur kalian pasti terlihat tidak terurus lantaran sebagian waktu kalian habiskan untuk belajar, sehingga pastinya banyak kertas materi yang berserakan serta tugas perkuliahan tergeletak dimana-mana. Di masa liburan semester ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk kalian membereskan kembali kamar tidur kalian.Semester baru, style baru! Kalian bisa lho merubah penampilan kalian untuk menyambut semester mendatang. Kalian bisa merubah style rambut kalian sehingga lebih terlihat rapi, fresh, dan menarik.Terpisah dengan teman akibat perbedaan kesibukan atau tempat kuliah membuat kalian mungkinn sulit meluangkan waktu untuk bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, Sobat Medcom bisa memanfaatkan waktu liburan kalian untuk melepas rindu bertemu teman-teman lama kalian lho. Pastinya, pertemuan tersebut akan mengasyikkan karena kalian bisa menceritakan keluh-kesah dan pengalaman satu sama lain.Daripada bosan di rumah saja, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk sleepover atau staycation, lho! Kalian juga bisa menentukan dresscode lucu biar acara kalian semakin asyik. Kalian juga bisa melakukan kegiatan seperti nonton film bareng, bermain kartu UNO atau games lain, karaoke, serta curhat sepanjang malam bersama teman-teman kalian.Di tengah banyaknya waktu senggang, kalian bisa lho menguasai skill baru yang berguna untuk diri kalian, seperti belajar memasak, berolahraga, bermain musik, dan sebagainya. Untuk kalian yang ingin mengasah kemampuan professional, kalian bisa nih coba berbagai online course yang tersedia di berbagai situs, seperti Google Digital Garage, Udemy atau Binar Academy.Kalau kalian ingin mencari pengalaman dan koneksi baru, kalian bisa lho mencari tempat magang untuk mengasah pengetahuan serta kemampuan kalian. Dengan mencoba magang, pengalaman tersebut bisa kalian tambahkan ke daftar pengalaman kerja di CV dan portfolio dimana hal ini berguna untuk jenjang karirmu kedepannya. Tertarik?Itulah sejumlah kegiatan menyenangkan yang bisa kalian coba selama liburan semester ini. Dari kegiatan-kegiatan di atas, ada yang mau kalian coba enggak nih? (