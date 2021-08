Lead The Fest 2021 Digelar Hingga 18 Agustus 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Yayasan nonprofit Pemimpin.id menyelenggarakan festival kepemimpinan di Indonesia Lead the Fest yang mengusung tema Leading in The New Era. Acara ini diselenggarakan secara daring pada 12 Agustus hingga 18 Agustus 2021.“Pemimpin yang terbaik adalah yang memiliki empati yang tinggi, menghargai perbedaan dan orang lain. Melalui Lead the Fest ini diharapkan bisa mencetak pemimpin yang berempati dan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang mempersatukan,” ujar Dewan Pembina Pemimpin.id, Tita Djumaryo, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2021.Dia menambahkan, Lead the Fest merupakan platform yang netral berbagai sudut pandang. Para pemimpin yang berpartisipasi adalah para pemimpin yang punya kemampuan kepemimpinan yang panjang, yang mampu memotivasi orang untuk menjadi pemimpin yang juga bisa melakukan motivasi.Beberapa pembicara utama dalam acara Lead the Fest adalah Sarwono Kusumaatmadja dan Kuntoro Mangkusubroto selaku Steering Committee Rumah Mentor Indonesia, Erick Thohir (Menteri BUMN), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).Selain itu, Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Catharina Davy (CEO Narasi), Tita Djumaryo (Ketua Koordinator Jaringan Publik #MenangBersama) dan masih banyak narasumber lainnya.Baca juga: Lulusan Politeknik Bisa Kuliah dan Dapat Beasiswa S2 di Universitas Riset Belanda Festival itu menjadi ajang dialog dan belajar para ahli serta tokoh masyarakat lintas generasi yang akan menularkan semangat juang perubahan dan mengukuhkan kekuatan kepemimpinan dalam semangat gotong-royong.CEO Pemimpin.id, Dharmaji Suradika, mengatakan, Lead the Fest merupakan cara untuk mempertemukan para pemimpin di Tanah Air dengan para calon pemimpin.Rangkaian main event dari Lead The Fest 2021 juga memiliki tujuan untuk menjadi ajang selebrasi kepemimpinan, dengan menghadirkan lebih dari 48 narasumber dengan berbagai latar belakang."Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis akibat pandemi, namun setelah krisis kita tetap membutuhkan sosok pemimpin agar kita bisa melewati krisis ini. Sudah saatnya kita saling mendukung dan bergotong royong, karena itu kami juga mengangkat tema gotong royong untuk Indonesia #MenangBersama,” kata Dharmaji.CEO PT Paragon Technology, Salman Subakat, mengatakan pihaknya mendukung gerakan seperti acara Lead The Fest tersebut.“Ini perlu didukung karena menjadi ajang untuk saling berdiskusi, mempertemukan orang-orang, untuk menghadirkan kesadaran berbangsa dari dalam dirinya. Kami mendukung kegiatan ini bisa dilihat sebagai keinginan kami untuk membentuk wadah yang menyambungkan berbagai potensi yang ada di kalangan anak muda,” kata Salman.Masyarakat yang ingin mengikuti acara tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui situs https://leadthefest.id.(CEU)