6 Cara Bilang Cepetan Selain Hurry Up Dalam Bahasa Inggris, Simak Yuk!

Cara bilang cepetan selain hurry up





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. There is no time to lose: segera atau buruan

2. Put your skates on: cepetan

3. Shake a leg!: buruan atau cepetan

4. Let’s pick up the pace: bergegas

5. Chop-chop: bergegas atau buruan

6. Step on it: cepetan/bergegas

(RUL)

Jakarta: Hurry up adalah frasa bahasa Inggris yang biasa digunakan untuk meminta seseorang untuk cepat, bergegas atau cepetan. Tapi tahukah sobat Medcom, ternyata ada cara lain untuk menggunakan frasa ini.Cara lain untuk meminta seseorang bergegas atau hurry up ini terdapat beberapa cara. Apa saja? Simak penjelasannya di sini.(Cara lain bilang cepetan selain hurry up dalam bahasa Inggris)Apabila sobat Medcom seorang film atau serial lovers pasti tidak asing dengan frasa sejenis hurry up yang muncul dalam dialog sebuah film yang meminta seseorang untuk cepetan. Salah satunya “speed it up” yang diucapkan Homer Simpson di kartun The Simpsons.Berikut ini ungkapan alternatif untuk cepetan selain hurry up dalam bahasa Inggris seperti dirangkum Medcom.id dari berbagai sumber:Ini digunakan untuk meminta seseorang agar bergegas.“He could be here any second, so there’s no time to lose”.“Dia bisa berada di sini kapan saja, jadi bergegaslah”.Frasa ini sama dengan hurry up meminta untuk cepetan.“Get your skates on, or we'll be late”.“Cepetan, atau kita akan telat”.“I want to get there before sundown, so let's shake a leg”.“Aku ingin sampai di sana sebelum matahari terbenam, yuk cepetan”."If we want to finish on time, we're going to have to pick up the pace".“Jika ingin selesai tepat waktu, kita harus bergegas”.Ini sama dengan dengan hurry up meminta seseorang untuk bergegas.“Chop-chop! We’ll miss the bus if we don’t leave now”.“Buruan! Kita akan ketinggalan bus jika tidak berangkat sekarang”.“We've only got thirty minutes so step on it”.“Kita hanya punya 30 menit jadi bergegaslah”.