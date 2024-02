Atma Jaya Beri Fasilitas Mahasiswa Akses Konten Pembelajaran Kelas Dunia

Advertisement

Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) berkomitmen memberikan pembelajaran kelas dunia dengan memberikan peluang mahasiswanya mengembangkan diri melalui Coursera. Coursera merupakan platform pembelajaran online yang memberikan akses terhadap konten pembelajaran kelas dunia.Melalui platform ini mahasiswa UAJ memiliki peluang akses Coursera dalam meningkatkan kemampuan kerja dengan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. “Dalam upaya menciptakan transformasi pendidikan, UAJ mengintegrasikan metode pembelajaran ini kedalam learning management system untuk mendorong pendidikan transformatif yang memastikan lingkungan pembelajaran yang komprehensif, salah satunya dengan menyediakan fasilitas Coursera bagi mahasiswa ,” ujar Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ), Yuda Turana dalam siaran persnya, Selasa, 6 Februari 2024.“Mahasiswa dapat mengikuti kelas yang berisi materi pembelajaran dari berbagai universitas ternama seperti University of California, John Hopkins University, Yale University, Northwestern University, University of Toronto, dan berbagai universitas lainnya tanpa harus datang ke lokasi. Mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat yang dapat menjadi keunggulan serta bekal untuk memasuki dunia kerja,” tambah ahli saraf tersebut.Saat ini telah terdapat lebih dari 1.600 akun mahasiswa UAJ yang mendaftar dan mengakses Coursera. Beberapa kelas yang menarik minat mahasiswa dalam program Coursera ini di antaranya seperti Preparing to Manage Human Resource, Introduction to Data Analytics, dan Network Dynamics of Social Behavior.Lebih dari itu, secara spesifik berdasarkan laporan yang didapatkan dari program studi Teknologi Pangan dan Bioteknologi yang terdapat di UAJ, bahkan mahasiswa mengambil kelas yang sangat kompleks sesuai dengan jurusan dan minatnya seperti The Science of Gastronomy, Weight Management: Beyond Balancing Calories, Science of Exercise, Plant Bioinformatics, dan berbagai kelas lainnya.“Mengikuti program Coursera yang disediakan oleh kampus, memberikan pengalaman baru dan berharga buat saya. Saya dengan mudah dan fleksibel dapat mengakses berbagai kelas yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, bukan hanya itu tetapi materi yang didapat juga sangat up to date dan menarik untuk dipelajari. Selain itu saya bisa mendapatkan sertifikat internasional yang nantinya bisa saya gunakan saat akan masuk ke dunia kerja,” ujar Willa, salah satu mahasiswa pengguna Coursera dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) UAJ.Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) memberikan fasilitas Coursera ini sebagai salah satu upaya dalam mendukung program Internasionalisasi dan pengembangan kualitas mahasiswa sebagai calon lulusan yang akan terjun ke dunia kerja.Mahasiswa memiliki peluang untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan dalam skala secara global dan bersiap untuk menghadapi tantangan dunia modern. Selain mahasiswa, Coursera juga dapat bermanfaat untuk para dosen dan staf guna meningkatkan kemampuan mereka.