ITS Didapuk Jadi GIS Ambassador University 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) didapuk menjadi Geographic Information Systems (GIS) Ambassador University. Penghargaan tersebut diraih berkat konsistensi ITS dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakatnya.Salah satunya melalui penggunaan platform ArcGIS sebagai pengembangan dan pemanfaatan Geographic Information Systems (GIS). Penghargaan GIS Ambassador University yang diterima oleh ITS Desember lalu, diberikan secara langsung oleh PT Esri Indonesia sebagai pengembang dari platform ArcGIS.Penghargaan ini diberikan kepada universitas yang telah mengembangkan teknologi dari PT Esri Indonesia untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (TDPT), serta membantu dan mendukung pemanfaatan teknologi tersebut untuk komunitas, pemerintahan, dan pengguna di perusahaan swasta.Penanggung jawab kerja sama antara ITS dan PT Esri Indonesia, Hepi Hapsari Handayani menjelaskan, bahwa sejak penandatanganan nota kesepahaman 2014 silam, kampus ITS sendiri sudah melakukan banyak inovasi dengan informasi geospasial. “Ini tentunya didukung dengan pemberian 400 lisensi tiap tahunnya kepada ITS yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,” jelas dosen Departemen Teknik Geomatika ITS ini.Baca juga: Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan RI-AS Berpotensi Meningkat Dengan lisensi ini, produk-produk dari PT Esri Indonesia telah banyak dimanfaatkan dosen bahkan mahasiswa ITS untuk kebutuhan penelitian dan praktikum, terutama yang memerlukan informasi geospasial sebagai pendukungnya. Penelitian ini pula yang akhirnya dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat ITS.Menyangkut kegiatan pengabdian masyarakat, tambah Hepi, platform ArcGIS telah digunakan dalam kegiatan mitigasi Covid-19. Terbaru, merupakan pembuatan peta persebaran penderita Covid-19 di daerah Jawa Timur lengkap dengan rumah sakit rujukan serta rute tempuh menuju rumah sakit tersebut.Platform terkait juga telah digunakan untuk monitoring dan memetakan secara berkala kondisi dan lokasi mahasiswa ITS selama pandemi covid19. “Peta persebaran ini pun dapat diakses oleh umum melalui website ITS,” ungkapnya.Di samping itu, platform dari PT Esri Indonesia juga dimanfaatkan mahasiswa ITS dalam mengikuti berbagai perlombaan. Salah satunya yaitu pengembangan aplikasi SIRIPIKAN (Sistem Informasi Potensi Perikanan) yang dicanangkan oleh mahasiswa ITS dan mendapat peringkat dua pada ajang internasional Esri Young Scholars Award 2020, Maret lalu.Ditambahkan oleh Hepi, ITS juga akan bersinergi dengan program pemerintah berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada program ini ITS dapat berperan aktif dengan memanfaatkan platform PT Esri Indonesia untuk kegiatan magang, kegiatan kemanusiaan dan pembangunan desa.“Diharapkan dengan kolaborasi ini, dapat meningkatkan sumbangsih ITS bagi kemaslahatan masyarakat,” sambungnya.Rektor ITS, Mochamad Ashari mengungkapkan, untuk ke depannya, pemanfaatan platform ini untuk keperluan TDPT akan ditingkatkan lagi. Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pemerintah dengan pemanfaatan GIS dalam perencanaan pembangunan, peningkatan potensi ekonomi, maupun mitigasi bencana.“Terlebih untuk kolaborasi triple helix yaitu penjembatanan antara ITS, Esri dan pemerintah daerah khususnya,” ujarnya.Sebagai informasi, untuk seluruh sivitas akademika ITS yang menginginkan request license dapat mengisi form request lewat lamab Departemen Teknik Geomatika, atau melalui https://intip.in/ESRIrequest/.(CEU)