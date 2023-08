Pesan Buat Maba PTMA, Sekretaris PP Muhammadiyah: Jangan Berkecil Hati Kuliah di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah , Abdul Mu’ti, berpesan kepada mahasiswa baru Muhammadiyah untuk tidak berkecil hati karena kuliah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ’Aisyiyah (PTMA). Hal itu disampaikan dalam Grand Opening Masta PMB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).“Tidak ada alasan kalian untuk merasa kecil hati, karena sesungguhnya kampus ini kalau Anda lihat sudah benar-benar menjadi world class university,” Kata Mu'ti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Kamis, 10 Agustus 2023.Apalagi, kata dia, sebagai mahasiswa UMS di mana kampus sudah bisa disebut sebagai world class university. Dia mengatakan penyebutan ini bukan tanpa pertimbangan, sebab dari sisi pemeringkatan UMS menjadi kampus swasta terbaik baik di level nasional maupun internasional.“Fasilitas sudah tidak diragukan lagi, kemampuan dosen tidak bisa kita pungkiri mereka adalah dosen-dosen yang hebat. Tetapi sesungguhnya semuanya bergantung pada Anda, apakah Anda akan menggunakan semua keunggulan yang ada di UMS ini atau Anda hanya melewatkannya saja," tutur dia.Mu'ti mengingatkan mahasiswa Muhammadiyah di mana pun harus memiliki growth mindset, bukan sebaliknya fixed mindset. Guru Besar Bidang Pendidikan ini menjelaskan sikap growth mindset adalah pemikiran yang menjadikan diri senantiasa maju.“Karena yang bisa mengubah Anda untuk menjadi lebih baik lagi adalah niat Anda untuk bisa menjadi orang-orang hebat itu,” tutur dia.Sebaliknya, fixed mindset adalah pola pikir tetap, meyakini bakat adalah hal mutlak sehingga kemampuan pada diri seseorang tidak mampu dikembangkan atau diubah lagi. Mu'ti menyebut mahasiswa Muhammadiyah tidak boleh memiliki sikap atau pemikiran fixed mindset.“Bahwa this university is my choice. Kampus ini adalah pilihan saya dan Anda harus mengatakan pada diri Anda sekarang ini pada diri Anda ada masa depan saya yang bermula dari sini. My future begin from here. Itulah yang harus Anda tanamkan ketika pertama kali menginjak kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak ada alasan Anda untuk kemudian berpaling dan menyesali pilihan Anda," tutur dia.Mu’ti menyebut kuliah di PTMA memiliki beberapa keunggulan salah satunya peneguhan profesionalitas serta bimbingan menjadi pribadi yang berakhlak baik untuk mewujudkan generasi unggul berkemajuan. Dia menuturkan kuliah di Muhammadiyah memiliki aspek ilmu, iman, dan amal yang seimbang.